Android Auto: display ‘sbiadito’ nel media player dopo l’ultimo aggiornamento

Dopo l’ultimo aggiornamento Android Auto sta affrontando un bug che ha cambiato alcune cose all’interno del famoso sistema di infotainment.

Android Auto è stato sviluppato da Google proprio per migliorare l’esperienza degli utenti durante i lunghi o i brevi tragitti in auto.

Si tratta di un metodo più sicuro per chiunque si metta alla guida, poiché evita l’utilizzo di smartphone che possono distrarre e soprattutto causare degli incidenti.

In questo modo si potrà collegare direttamente il proprio smartphone ad Android Auto che ne replicherà l’interfaccia sul display. Tramite lo schermo si potrà gestire la musica dalle diverse applicazioni presenti sul telefono, utilizzare app che aiutino nella navigazione e anche in tutta sicurezza effettuare chiamate e inviare messaggi.

Android Auto dunque risulta essere molto utilizzato dagli utenti per tutte queste caratteristiche, tuttavia al momento gli utenti stanno riscontrando un bug incredibilmente fastidioso.

Android Auto: in cosa consiste il fastidioso bug?

Il sistema di infotainment di Google in questi giorni sta avendo delle problematiche che sono state prontamente segnalate dagli utenti.

Il problema sarebbe sorto probabilmente a causa degli ultimi aggiornamenti relativi all’interfaccia del sistema, che potrebbero in qualche modo aver generato questo bug fastidioso.

Non si tratta di un problema grave, tuttavia gli utenti lo descrivono come scocciante e quindi non gradito.

Il bug in questione riguarderebbe la presenza di colori sbiaditi nell’utilizzo del lettore multimediale. Questo unito a un contrasto molto basso, renderebbe abbastanza difficoltosa la visualizzazione di alcune scritte presenti sul lettore.

Al momento non si conoscono le intenzioni di Google rispetto al problema dei colori sbiaditi, ma sicuramente verrà rilasciato un aggiornamento oppure un’integrazione per risolvere il fastidioso bug.

Non resta dunque che attendere gli aggiornamenti per tornare a visualizzare i testi e i titoli del lettore multimediale in maniera chiara e trasparente come prima dell’introduzione del problema.