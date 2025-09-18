Android Auto, le copertine musicali tornano sugli sfondi

Negli ultimi mesi Android Auto è stato oggetto di numerose critiche. La decisione di sostituire i vivaci sfondi ispirati alle copertine musicali con tonalità neutre, legate al tema del telefono, ha diviso gli utenti. Molti hanno giudicato questa scelta troppo anonima, priva di personalità e poco coinvolgente. Google sembrava voler dare maggiore uniformità estetica, ma ha finito per impoverire un aspetto che aveva sempre reso il sistema riconoscibile e apprezzato.

Ora però le cose stanno cambiando. Nell’ultima versione dell’app, la 15.2.653604, sono state scoperte opzioni nascoste che riportano in parte le copertine musicali come sfondo. Il lettore multimediale mostra di nuovo una versione sfocata della copertina del brano in riproduzione, restituendo un tocco di colore e personalità. Gli utenti possono quindi ritrovare quella sensazione di immediatezza e familiarità che caratterizzava le precedenti versioni di Android Auto. Non si tratta però di un ritorno completo al passato. Infatti i pulsanti principali, come Play o Pausa, restano legati ai colori del tema del telefono. Il risultato è una combinazione ibrida, che in alcuni casi appare piacevole ma in altri genera contrasti poco gradevoli.

Android Auto, nuove funzioni e problemi di leggibilità

La scelta di Google non riguarda solo gli sfondi. L’azienda sta anche lavorando a un’evoluzione grafica più ampia di Android Auto. Nelle prove compaiono icone ridimensionate, copertine più grandi e una barra di ricerca musicale integrata con maggiore fluidità. L’intento non è quello di ripristinare del tutto il vecchio design, ma trovare un compromesso tra le esigenze estetiche moderne e i desideri degli utenti. Una sfida non semplice, perché ogni modifica rischia di soddisfare una parte del pubblico e scontentarne un’altra.

Le prime difficoltà non si sono fatte attendere. Durante l’uso in modalità multi finestra, ad esempio con Maps e un’app musicale in parallelo, il testo del lettore multimediale diventa poco leggibile. Il filtro chiaro applicato sugli sfondi sfocati entra in conflitto con i caratteri bianchi, riducendo la chiarezza delle informazioni. Per ora si tratta di funzioni sperimentali, quindi c’è ancora tempo per ottimizzare l’esperienza.

Al momento non esistono date certe per il rilascio stabile delle novità. Gli utenti Android Auto dovranno attendere ulteriori aggiornamenti e sperare in un’interfaccia definitiva capace di trovare un equilibrio tra estetica, funzionalità e sicurezza. L’aspetto più positivo di questa fase è che Google sembra ascoltare con attenzione i feedback e non esita a modificare le proprie decisioni.