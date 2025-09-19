Very Mobile, promo bomba per ex clienti con primo mese GRATIS

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco deciso di tentare i suoi ex clienti a tornare. In particolare, l’operatore sta proponendo a questi ultimi l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Si tratta dell’offerta nota con il nome di Very 4,99 200 Giga. Ci troviamo di fronte ad una delle offerte più apprezzate dell’operatore e che ora sarà disponibile per alcuni ex clienti selezionati. L’operatore ha anche deciso di proporre gratuitamente il primo rinnovo.

Very Mobile tenta i suoi ex clienti con la super promo Very 4,99 200 Giga

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ad alcuni ex clienti di tornare con l’attivazione di un’offerta eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very 4,99 200 Giga. Come suggerisce anche il nome, si tratta di un’offerta eccezionale dal basso costo e dal bundle davvero sorprendente.

Nello specifico, con l’offerta in questione gli utenti avranno accesso a ben 200 GB di traffico dati. Questi sono anche validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo sarà a disposizione degli utenti ad un costo estremamente conveniente di soli 4,99 euro al mese. L’operatore ha inoltre deciso di proporre gratuitamente il primo rinnovo dell’offerta. L’operatore ha anche azzerato sia il costo di attivazione sia il costo della scheda sim o della scheda esim.

Anche questa volta, l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di avviare una apposita campagna SMS per avvisare gli ex clienti di questa fantastica opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco qui di seguito uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Riparti alla grande! Torna in Very entro il 28/9: ti aspettano 200 Giga in 5G Full Speed, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE. E il primo mese è omaggio. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo499f o nei negozi Very.”