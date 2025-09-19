1Mobile lancia Flash 5G 260: 260GB a meno di 5€ per il primo mese

Il mercato delle offerte mobile continua a muoversi e questa volta è 1Mobile a proporre una tariffa che punta ad attirare i nuovi clienti con un pacchetto molto competitivo. Si chiama Flash 5G 260 e mette a disposizione 260GB di traffico dati in 5G, con velocità fino a 2Gbps in download, minuti illimitati e 60 SMS. Il tutto al costo di soli 4,99€ per il primo mese, un prezzo che colloca l’offerta tra le più convenienti in assoluto.

Dal secondo mese, il canone sale a 8,99€, cifra che resta comunque contenuta considerando la quantità di dati e i servizi inclusi. L’attivazione è gratuita per chi sceglie la portabilità del numero, mentre il costo complessivo iniziale, comprensivo di SIM e spedizione, è di 19,99€. La promo è disponibile sia con SIM fisica sia in versione eSIM, opzione sempre più richiesta da chi utilizza smartphone compatibili o preferisce ridurre l’uso di schede tradizionali.

Opzioni extra e attenzione particolare ai nuovi clienti 1Mobile

Flash 5G 260 si rivolge esclusivamente ai nuovi clienti. Chi è già utente 1Mobile può cambiare piano direttamente dall’app o dall’area riservata del sito, ma non può attivare questa specifica promozione. Accanto al pacchetto base, sono disponibili alcune opzioni extra. È possibile acquistare 1GB in più a 3€ al mese, 200 minuti a 3 euro, 100 SMS a 2€ oppure 5GB supplementari a 5€. A ciò si aggiunge la possibilità di attivare “1Mobile 500” a 1€ al mese, un servizio dedicato che amplia le possibilità di personalizzazione.

Un altro elemento interessante riguarda la connessione 5G, ormai sempre più diffusa. L’offerta garantisce infatti una velocità teorica fino a 2Gbps, ideale per chi utilizza lo smartphone per streaming, gaming o lavoro in mobilità. La disponibilità di 260GB è tra le più alte attualmente presenti sul mercato italiano nella fascia di prezzo sotto i 10€. Insomma, con Flash 5G 260, 1Mobile punta ad ampliare la propria base clienti proponendo un pacchetto che unisce convenienza e performance elevate. In un contesto sempre più competitivo, dove gli operatori virtuali cercano di differenziarsi dai grandi marchi, questa promozione potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi vuole tanti giga a un costo ridotto.