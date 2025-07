1Mobile: 260Gb in 5G ad un prezzo davvero super

Al giorno d’oggi per ognuno di noi risulta davvero indispensabile poter sfruttare la promozione per navigare e mandare messaggi ed effettuare chiamate senza preoccupazioni ogni giorno, l’offerta attiva sul nostro numero di cellulari infatti ci permette di sfruttare al massimo i nostri smartphone garantendoci caratteristiche in grado di venire incontro alle nostre necessità, ogni offerta infatti deve offrire tutto quello di cui ogni utente ha bisogno in quantità adeguate.

Di conseguenza, scegliere una promozione che garantisca tutto il necessario da questo punto di vista rappresenta uno step a dir poco fondamentale e dunque prima di attivare un’offerta bisogna leggere con attenzione i cataloghi presenti per scegliere quella più adatta alle nostre necessità, in Italia i provider che garantiscono offerte di vario genere sono davvero tanti e anche i loro cataloghi sono davvero variegati, uno tra questi che sicuramente può fare al caso vostro è l’operatore tinto di rosso 1Mobile, sul suo sito ufficiale è arrivata una nuova offerta che può davvero risultare interessante

Tanti giga in 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi offre a chi decide di effettuare l’attivazione e la bellezza di 260 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, l’offerta a un costo articolato in due fasi, il primo mese costerà soltanto 4,99 € e poi pagherete 8,99 € al mese a partire dal secondo, l’offerta tra l’altro avrà un costo di attivazione completamente pari a zero nel caso siate utenti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore, quest’ultima tra l’altro sarà sempre gratuita per qualsiasi operatore di provenienza voi abbiate.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è effettuare l’attivazione online in pochi semplici clic, se dovete effettuare la portabilità vi basterà poi spuntare la casella apposita e scrivere il numero da portare con l’operatore di provenienza selezionabile da una lista.