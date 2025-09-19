Sony promette AI etica, più innovazione e meno conseguenze

Il dibattito sull’uso dell’Intelligenza Artificiale divide ancora il mondo della tecnologia e dei creators. Sony ha deciso di prendere una posizione netta in merito: l’AI deve essere uno strumento al servizio delle persone, non una minaccia. L’azienda ha presentato un manifesto in cui promette un approccio etico e trasparente, che tenga conto dei diritti di musicisti, sviluppatori e creativi di ogni settore.

Al centro della strategia c’è la volontà di utilizzare l’AI come supporto all’innovazione, capace di velocizzare processi e liberare tempo prezioso per la parte più artistica del lavoro. Non un sostituto dell’uomo, quindi. Anzi, un alleato che sappia rispettare la proprietà intellettuale e le scelte creative di chi lavora nei settori più esposti al rischio di “automatizzazione”.

Sony propone un approccio diverso all’uso dell’Intelligenza Artificiale, molto più etico

La musica, il cinema e il design sono tra i campi che più hanno sentito la pressione dell’arrivo dell’AI. Molti artisti temono che i loro lavori possano essere sfruttati per addestrare algoritmi senza consenso o compenso. Sony, da sempre protagonista nel settore dell’intrattenimento, ha promesso che le sue tecnologie rispetteranno i contenuti originali. Inoltre, non verranno sviluppate pratiche che possano danneggiare i creativi.

Questo approccio punta anche a rafforzare il rapporto di fiducia con gli utenti, mostrando come l’AI possa essere integrata in modo responsabile. Dai videogiochi alla produzione musicale, fino alle piattaforme di streaming. Insomma il messaggio è chiaro: l’innovazione non deve spaventare, ma aprire nuove possibilità.

La scelta di Sony potrebbe diventare un esempio per l’intera industria. Puntare su un’AI etica non significa solo evitare problemi legali, ma anche costruire un modello sostenibile in cui tecnologia e creatività crescono insieme. Se mantenuta, questa promessa potrebbe cambiare la percezione dell’Intelligenza Artificiale. In un certo senso, potrebbe trasformandola da minaccia a partner indispensabile per gli artisti.