Mini PC ad un prezzo ECCEZIONALE, occasione su Aliexpress

Quest’oggi torniamo a parlarvi di un mini PC, uno che è davvero un affare. Ci stiamo riferendo al mini PC Bmax B4 Plus. Quest’ultimo è un prodotto davvero eccezionale, compatto, performante, dotato di tante cose ma estremamente conveniente. Tutto questo solamente su Aliexpress. Il noto store di shopping online lo sta infatti proponendo con uno sconto esagerato che permetterà agli utenti di averlo a basso costo. Gli interessati dovranno infatti pagare soltanto un costo di 123,80 euro, grazie allo sconto folle pari al 69% proposto al momento dallo store. Un risparmio decisamente notevole, se si pensa che solitamente ha un costo più alto pari a 406,96 euro. Gli interessati potranno acquistarlo seguendo direttamente QUESTO LINK. Il tutto poi con la spedizione rapida ed inclusa nel prezzo e senza dover pagare eventuali costi di spese doganali.

Mini PC Bmax B4 Plus, a questo prezzo è il TOP solo sullo store online Aliexpress

Questo mini PC presente sullo store di shopping online Aliexpress è davvero il top. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un ottimo prodotto dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ad alimentare il tutto è presente uno dei processori Intel di dodicesima generazione, ovvero Intel N100. Ad accompagnarlo e a supportarlo sono poi presenti fino a ben 16 GB di memoria RAM DDR4 e fino a ben 512 GB di storage interno SSD ultra veloce.

A bordo è poi presente il noto sistema operativo Windows 11. Non manca però la possibilità di avere due sistemi operativi, di cui uno è Linux, e di poter switchare tranquillamente tra i due. Gli utenti potranno poi avere a disposizione una varietà di porte di ingresso sempre utili, come due porte HDMI, due porte USB A 3.0 e due porte USB A 2.0.

Tutto questo come già detto ad un costo estremamente conveniente solo su Aliexpress pari a 123,80 euro. Gli utenti lo potranno acquistare a QUESTO LINK.