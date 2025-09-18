WhatsApp: se vi aggiungono in questo gruppo uscite immediatamente

Al giorno d’oggi, quando utilizziamo il nostro smartphone, quasi sicuramente utilizziamo in concomitanza anche WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea si è integrata in modo profondo e duratura all’interno delle vite di ognuno di noi dal momento che ci permette di restare in contatto con le persone care in tempo reale, si tratta sicuramente di un plus importante che nel corso dell’ultimo decennio ha permesso alla nota applicazione di diventare quella più presente su tutti gli smartphone del mondo.

Questo traguardo davvero importante sicuramente è frutto del duro lavoro della società che ovviamente si impegna a mantenere WhatsApp ricca di tutte le funzionalità indispensabili per essere competitiva e anzi rappresentare lo standard del mercato da raggiungere, questo scudo di fregio però purtroppo ce l’ha anche una problematica collaterale di cui WhatsApp ovviamente non ha responsabilità ma che purtroppo martella molti degli utenti che ne fanno utilizzo, stiamo parlando delle truffe online che ormai usano WhatsApp da diverso tempo per cercare di ingannare le vittime.

L’obiettivo dei truffatori è ovviamente quello di ottenere informazioni sulle vittime o addirittura derubarle in modo diretto dei loro risparmi, i metodi cambiano di volta in volta ma gli obiettivi restano invariati, l’Italia come potete immaginare non è immune da questo fenomeno ed infatti queste truffe sono sempre più frequenti, proprio per questo oggi ve ne raccontiamo una nel dettaglio in modo da potervi difendere efficacemente e senza dubbi.

Il falso gruppo di lavoro YouTube

La truffa di cui parliamo oggi esordisce in modo decisamente facile e immediato ma risulta altrettanto letale, nello specifico il tutto si presenta tramite l’aggiunta all’interno di un gruppo WhatsApp da parte di un utente sconosciuto che si professa come un collaboratore di YouTube, quest’ultimo vi proporrà una collaborazione per ottenere facili guadagni che consiste nel mettere like ad alcuni video o nello scrivere alcuni commenti, come se non bastasse il gruppo di truffatori pagherà veramente per queste azioni con dei piccoli bonifici in vostro favore, tutto ciò serve a garantire la vostra fiducia senza nessun tipo di dubbio, ecco perché poi in un secondo momento vi proporranno di effettuare un bonifico a vostra volta di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirvi almeno il doppio della somma, la truffa scatta proprio in quel momento poiché i truffatori sparirebbero in un attimo senza restituirvi più la somma di denaro.