Truffa phishing con il messaggio tramite e-mail: attenti a dati e soldi

Cosa può accadere quando si casca in un tranello? Ovviamente i risvolti possono essere molteplici, ma quando la truffa è un tentativo di phishing, i danni trasversali sono davvero pericolosi. Ci sono due messaggi che stanno girando in tutta Italia.

La truffa che sta girando in questi giorni è pericolosa per diversi motivi, ecco i dettagli

I messaggi sembrano arrivare da donne iscritte a siti di incontri ma è solo una truffa e lo dimostra già il primo messaggio che potete trovare qui in basso. Eccolo:

“Un giorno io e te faremo una passeggiata e ricorderemo la passeggiata per tutta la vita!

Voglio vederti e sentirti il ​​prima possibile, spero che lo faccia anche tu.

Ti ho pensato per un anno intero, ho chiesto ai miei amici il tuo numero di telefono per chiamarti.

Questa è la terza mail che mi danno, sto scrivendo e non so se mi risponderete o meno :(

Non so perché non rispondi, proverò a lasciarti il ​​mio profilo, forse hai paura e non sai chi sono.

Credimi, quando vedrai il mio profilo, mi riconoscerai immediatamente, a proposito, ecco il profilo: Baby-Carissa7

Spero che questa sia la tua posta personalizzata!

Con amore, Carissa.”

Non è questa però l’unica truffa che potreste ritrovarvi davanti in questi giorni in quanto ce n’è un’altra che utilizza più o meno lo stesso modus operandi. Ecco il testo incriminato:

“Ciao, mi chiamo Scarlett, sono una bellezza moderna moderatamente emancipata.

La mia vita con mio marito è diventata noiosa e banale. Voglio qualcosa di piccante e insolito in termini amorevoli.

Il fatto stesso di fare tante cose con uno sconosciuto crea già un urgente bisogno di novità. Voglio invitarti ad alcuni bei appuntamenti.

Mi piaci, ma ho bisogno di sapere della tua approvazione! Ivy_Scarlett è il mio profilo di appuntamenti.

Una volta completata la registrazione, inviami un’e-mail immediatamente.”