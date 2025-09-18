Google Pixel 10: prezzo SCONTATO su Amazon, l’offerta è da non perdere

Lo smartphone top di gamma dell’azienda di Mountain View viene proposto in questi giorni su Amazon con un prezzo ribassato rispetto al listino iniziale, in questo modo il consumatore si ritrova a poter spendere circa 100 euro in meno sull’acquisto di Google Pixel 10, senza essere costretto a rinunciare a specifiche o prestazioni generali.

Il prodotto integra un display da 6,3 pollici di diagonale, che si appoggia a tecnologia OLED con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e capace di raggiungere un refresh rate a 120Hz, ottimo per godere della massima fluidità e versatilità possibile. I 422 ppi rappresentano un livello di dettaglio davvero molto interessante, passando inoltre per protezione Gorilla Glass Victus 2 e 16 milioni di colori.

Nella parte posteriore si possono trovare vari sensori fotografici, tra cui spicca comunque la presenza di un principale da 48 megapixel, senza dimenticarsi dell’ultragrandangolare da 10,8 megapixel, oppure un teleobiettivo da 13 megapixel con zoom ottico 5X. Spostando l’attenzione anteriormente è possibile trovare una fotocamera frontale da 10,5 megapixel, con apertura F2.2. La batteria, invece, è da 4970mAh, con supporto alla ricarica rapida e possibilità comunque di utilizzare il device per alcuni giorni, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro.

Google Pixel 10, la nuova promozione Amazon è da sogno

Google Pixel 10 è finalmente scontato su Amazon, si parte da un listino iniziale di 899 euro, e si scende di circa 100 euro, in modo tale che il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 799 euro per il suo acquisto definitivo. La versione attualmente in promozione prevede 128GB di memoria interna e colorazione Blu Indaco, mentre lo sconto, disponibile a questo link, viene applicato in automatico al check-out direttamente nel vostro carrello.

Sicuramente un’ottima opportunità per uno smartphone economico, e di grandissima qualità generale.