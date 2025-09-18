Microsoft ha deciso di riorganizzare il Leadership Team in Italia

A quanto pare in casa Microsoft è arrivato il momento di riorganizzare l’organico ai piani alti, nello specifico la società ha deciso di scegliere nuove nomine per quanto riguarda il leadership team italiano e ha deciso di optare per nuove figure, alcune dedicate esplicitamente al piano nazionale, mentre altre dedicate anche al percorso internazionale della società, scopriamo insieme di chi si tratta e le nomine ricevute.

Le nomine di Microsoft

Partiamo innanzitutto dal profilo di Sara Anselmi, quest’ultima ricoprirà il ruolo di Specialist Unit Team Lead con l’obiettivo di guidare le aziende italiane all’interno del percorso di digitalizzazione, dedicando tutte le sue risorse, soprattutto su cloud, AI, soluzioni di collaborazione e applicazioni per il business.

Per quanto riguarda invece Annamaria Bottero, quest’ultima assumerà il ruolo di Global Partner Solutions, con l’impegno di collaborare con oltre 15.000 partners, soprattutto a livello pubblico e privato con l’obiettivo di favorire la transizione verso una crescita sostenibile basata su processi di trasformazione digitale via cloud e intelligenza artificiale.

Per i profili internazionali abbiamo invece Giacomo Frizzarin che assumerà il ruolo di Account Team Unit Lead Western Europe, quest’ultimo assumerà il ruolo a livello europeo, andando a guidare la crescita dei mercati basati su cloud e intelligenza artificiale con particolare attenzione dedicata ai progetti di trasformazione delle PMI.

In ultimo abbiamo Igor Salvoni, l’uomo assumerà il ruolo di General Manager Customer Success dell’area Europe Nort e si occuperà nello specifico di guidare i team di Cloud Solution Architect e Customer Success Manager in oltre 20 paesi tra Europa e Asia.

Si tratta di un cambiamento decisamente importante che vede nuovi ruoli introdotti all’interno dell’ecosistema Microsoft a livello italiano pensati ovviamente per ottenere una crescita importante da un punto di vista sia organico sia organizzativo, segno che l’impegno della società all’interno del nostro paese è più forte che mai e soprattutto è in prospettiva sul futuro.