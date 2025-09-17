Oppo Find X9 Pro, il nuovo camera kit magnetico

Oppo ha confermato l’arrivo di un camera kit dedicato al Find X9 Pro, una novità che segna un passo deciso nel settore fotografico mobile. La notizia arriva direttamente da Weibo, dove un dirigente del marchio ha svelato i primi dettagli. Diversamente da Xiaomi, che propone accessori per i suoi modelli Ultra, Oppo punta a un sistema magnetico che renderà più semplice agganciare e rimuovere i vari elementi. La vera sorpresa è che il kit sarà disponibile anche sul modello Pro e non solo sull’Ultra.

Design rinnovato e hardware potenziato per il nuovo Oppo

La collaborazione con Hasselblad garantisce un tocco di prestigio. Il logo della casa svedese comparirà su ogni accessorio, dalla custodia fino a un obiettivo tele con zoom 3x. L’immagine condivisa dall’azienda mostra un prototipo, ma il design finale sarà diverso. Al momento, l’unico elemento confermato è il teleobiettivo, che dovrebbe arrivare a circa 200mm equivalenti, pari a uno zoom 10x rispetto al sensore principale da 23mm. È probabile, però, che altri obiettivi si aggiungano alla linea.

Il Find X9 Pro non si limiterà al kit fotografico. Le indiscrezioni parlano di un design molto rivisto, con le fotocamere raccolte in un’isola posta in alto a sinistra, più grande di quella vista sugli iPhone Pro delle scorse generazioni. La fotocamera principale dovrebbe passare a 200MP, mentre la batteria beneficerà della tecnologia Si-C, garantendo maggiore capacità senza incidere troppo sullo spessore.

È prevista poi l’adozione di una piattaforma MediaTek di ultima generazione, pensata per garantire prestazioni elevate e ottimizzazione energetica. Tutti elementi che fanno immaginare un salto deciso rispetto al predecessore. Resta da capire se il kit fotografico sarà disponibile anche sul mercato internazionale, visto che simili accessori hanno spesso avuto una diffusione limitata fuori dalla Cina. Insomma, Oppo con il Find X9 Pro vuole proporre più di un semplice smartphone. L’ azienda punta a creare un dispositivo ibrido, in grado di sostituire in parte una fotocamera tradizionale e di alzare il livello della fotografia mobile.