Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro su Amazon a prezzo bomba: oggi lo pagate 18,65€

Lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è un ripetitore wireless. Consente di ottimizzare la qualità della connessione all’interno degli ambienti della vostra casa, ma non solo. Al giorno d’oggi rappresenta una valida soluzione. Soluzione che può essere sfruttata al meglio anche in altri ambienti come quelli lavorativi.

Il design è del tutto compatto e comprende l’implementazione di due potenti antenne esterne che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliorate.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro in offerta

Volete da tempo migliorare la connessione wireless all’interno della vostra casa o del vostro ufficio? Per andare incontro a tale esigenza, l’azienda Xiaomi ha deciso di progettare e realizzare un prodotto che si contraddistingue grazie a caratteristiche eccellenti. Non a caso, l’implementazione di due potenti antenne esterne consente di fornire una copertura più ampia e prestazioni migliorate in qualsiasi momento.

Nel caso in cui l’utente voglia gestire le impostazioni di rete facilmente, può farlo grazie allo Xiaomi mi wifi app. Il motivo per cui oggi chiunque dovrebbe avere a portata di mano un simile oggetto, non è casuale. Viene infatti migliorata la portata Wi-Fi e la velocità di trasferimento arriva fino a 300 Mbit/s. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal costruttore dispone di un supporto fino a massimo 64 dispositivi collegati contemporaneamente. Tutto ciò consente di condividere i contenuti di buona qualità con la famiglia in qualsiasi istante senza alcuna preoccupazione.

Giunti a questo punto non possiamo non ribadire che lo Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro si collega al router in modalità wireless, rafforzando ed espandendo il suo segnale in ogni angolo della casa. Non perdete altro tempo se volete avere un’ottima connessione nella vostra casa. Lo sconto Amazon vi consente di pagare lo Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro solamente 18,65 euro anziché 19,99 euro.