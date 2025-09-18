iPhone 17 e l’effetto domino sul mercato dell’usato

Ogni anno il keynote Apple non genera soltanto discussioni tra appassionati, ma produce un movimento immediato nel mercato dell’usato. L’arrivo degli iPhone 17 non ha fatto eccezione. Infatti mentre alcuni utenti scelgono di passare subito ai nuovi modelli, altri cercano di vendere i dispositivi precedenti o di approfittare di prezzi più convenienti sulle generazioni passate.

Secondo i dati diffusi da Wallapop, piattaforma di compravendita molto popolare in Italia, il 9 settembre, giorno della presentazione, le ricerche di iPhone usati hanno registrato un forte incremento. Gli iPhone16 Pro, ad esempio, hanno segnato un +67%, i 16 un +50% e i 15Pro un sorprendente +66%. Anche modelli più datati, come l’iPhone14 del 2022, hanno beneficiato di un buon +22% nelle ricerche.

Apple e i modelli iPhone che non passano mai di moda

Nonostante l’entusiasmo per le ultime novità, i dati mostrano che nel 2025 il cuore del mercato resta quindi legato ai cosiddetti “classici”. Modelli come iPhone 13, 12 e 11 continuano a essere tra i più richiesti, grazie al loro equilibrio tra prezzo accessibile, prestazioni ancora ottime e supporto agli aggiornamenti. Per molti consumatori rappresentano l’occasione di entrare nel mondo Apple senza affrontare le spese elevate dei modelli più recenti.

L’interesse però non riguarda soltanto gli smartphone. Anche accessori come gli AppleWatch hanno visto un aumento del 50% nelle ricerche, mentre gli AirPods hanno registrato un +33%. La presentazione dei nuovi prodotti, quindi, sembra rivitalizzare l’intero catalogo Apple sul mercato secondario, trasformando il giorno del keynote in un appuntamento chiave anche per chi non intende acquistare l’ultima generazione in commercio.

Il fenomeno riflette un trend sempre più radicato. Insomma, con l’aumento dei prezzi dei top di serie, molti utenti preferiscono affidarsi a dispositivi di seconda mano o a versioni leggermente più vecchie. Questa dinamica, se da un lato alimenta la longevità del brand, dall’altro rafforza il mercato dell’usato, che ormai rappresenta una parte essenziale dell’ecosistema Apple.