Meta presenta Hyperscape: la realtà virtuale entra nelle case

Durante l’evento Connect 2025, Meta ha mostrato i progressi di Hyperscape, un progetto che punta a trasformare stanze reali in copie virtuali. Attraverso l’app Hyperscape Capture, disponibile in beta, gli utenti possono scansionare i propri ambienti domestici e riviverli successivamente in realtà virtuale.

Il funzionamento è semplice ma affascinante. Indossando un visore Quest 3 o Quest3S, l’utente cammina nello spazio fisico mentre sul display compare una griglia digitale. Dopo alcuni minuti, il sistema invita a soffermarsi sui dettagli per completare la mappatura. I dati vengono poi caricati sul cloud e, dopo alcune ore, il software restituisce la replica virtuale. Attualmente l’esperienza è limitata all’uso individuale, ma Meta ha promesso che presto sarà possibile condividere le stanze digitali tramite link privati.

Meta punta ancora sulla realtà virtuale oltre l’AI

Il primo assaggio di Hyperscape era stato mostrato già durante Connect 2024 con un esempio sorprendente, ovvero la cucina dello chef Gordon Ramsay riprodotta in 3D. Gli ambienti generati risultano ricchi di particolari, dalle stoviglie ai libri sugli scaffali. Se ci si avvicina troppo però, emergono alcuni limiti, come scritte sfocate e oggetti poco definiti. Nonostante queste imperfezioni, l’illusione trasmette la sensazione di trovarsi davvero in luoghi familiari.

Quest’anno i visitatori hanno potuto testare stanze già digitalizzate, inclusa la celebre cucina dello chef britannico. L’impatto è stato positivo e ha spinto a immaginare applicazioni che vanno oltre l’intrattenimento. Hyperscape potrebbe infatti diventare utile nel design d’interni, nella formazione a distanza o come strumento di memoria personale, permettendo di archiviare digitalmente spazi per noi importanti.

La scelta di Meta appare così molto coraggiosa, soprattutto in un momento in cui gran parte delle attenzioni dell’azienda si concentra sull’intelligenza artificiale. Il progetto del metaverso ha rallentato, ma il settore dei visori XR continua a suscitare interesse e potrebbe restituire slancio alla realtà virtuale. Hyperscape, pur essendo in una fase iniziale, dimostra che la compagnia non intende abbandonare questa strada.