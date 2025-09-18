Android: Benessere Digitale vi aiuta a non passare troppo tempo allo schermo

La funzione Benessere Digitale di Android è pensata per aiutare chi passa troppe ore davanti allo smartphone. Non è un semplice contatore di minuti, ma un vero strumento per capire come vengono distribuite le proprie giornate tra social, chat, video e giochi. Aprendolo dalle impostazioni, si trova un grafico a torta che mostra subito quali app hanno assorbito più tempo: è spesso la parte più sorprendente, perché mette nero su bianco abitudini di cui non sempre si è consapevoli. Soluzioni come quella di Android quindi possono tornare utili soprattutto per i ragazzini, ma anche per gli adulti che sentono di aver perso il controllo nell’utilizzo del loro smartphone.

Limitare le app che fanno perdere tempo

Una volta individuate le app più “voraci”, si possono impostare dei limiti giornalieri. Superata la soglia, l’app resta bloccata fino al giorno successivo. Non è una misura drastica, ma serve da promemoria per fermarsi. Molti scelgono di applicarla ai social o ai giochi, per evitare di perdere ore senza accorgersene.

Un’altra funzione utile è la modalità “Riposo”, che di sera trasforma lo schermo in bianco e nero e silenzia le notifiche. Questa semplice modifica riduce lo stimolo a controllare il telefono continuamente e aiuta a prepararsi al sonno.

Restare concentrati durante il giorno, ecco come

Benessere Digitale offre anche la modalità “Focus”, ideale per chi lavora o studia. Si possono selezionare le app che distraggono di più e sospenderle per un periodo di tempo prestabilito. In questo modo lo smartphone resta attivo solo per le chiamate e le applicazioni davvero importanti.

Queste funzioni non servono a demonizzare il telefono, ma a usarlo in modo più consapevole. Bastano pochi giorni di utilizzo per accorgersi di quanto tempo viene liberato e come questo possa essere impiegato in attività più utili o rilassanti. Tutto sarà molto più semplice del previsto.