Apple: Robby Walker dice addio alla divisione AI

Si parla sempre più spesso dei passi avanti fatti dalla tecnologia e delle nuove funzioni messe a disposizione degli utenti con l’implementazione dell’intelligenza artificiale. Oggi però poniamo l’attenzione su un importante questione che riguarda l’azienda Apple. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, un dirigente della divisione AI di Apple, Robby Walker, dirà addio all’azienda dal 1 ottobre 2025.

Una notizia che non passa inosservata dato che sottolinea quelle che sono le difficoltà dell’azienda nel tutelare il lavoro di alcuni componenti della divisione. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito alle novità in merito.

Apple: il dirigente della divisione AI lascia l’azienda

Non dimentichiamo che il dirigente senior della divisione di intelligenza artificiale di Apple, Robby Walker, fino al 2025 è stato responsabile di Siri ma c'è di più.

Il dirigente, infatti, dopo aver lasciato il team di Siri, aveva preso la guida della divisione denominata Answers, Information, and Knowledge della stessa azienda americana. Giunti a questo punto in molti si chiedono il motivo che porterà il dirigente a dire addio dal 1 ottobre all’azienda Apple.

Un cambiamento che infatti fa discutere molti, ma non solo. Sono tante le opinioni e i commenti in merito a tale decisione. Quel che sappiamo, inoltre, è che questo non è l’unico caso di abbandono di un ruolo importante da parte di un dirigente. Proprio per questo motivo, la stessa Apple si trova in una situazione in cui deve far di tutto per non perdere elementi di spicco che fanno la differenza dell’azienda. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a Apple e al nuovo mondo dell’intelligenza artificiale.