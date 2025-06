Smartphone, Corea del Nord: utenti controllati ogni 5 minuti con uno screenshot

Un’inchiesta della BBC, realizzata in collaborazione con il media indipendente Daily NK, ha fatto emergere nuovi dettagli sull’apparato di sorveglianza digitale impiegato in Corea del Nord. Al centro della vicenda, uno smartphone di fabbricazione sconosciuta, uscito clandestinamente dal Paese e analizzato al di fuori dei confini nazionali. All’apparenza simile a modelli Huawei o Honor, il dispositivo nasconde al suo interno un sistema operativo pesantemente modificato, progettato per monitorare in modo invasivo ogni azione compiuta dall’utente.

Tra le funzioni più inquietanti emerse dall’analisi c’è uno screenshot automatico ogni cinque minuti: il telefono cattura in modo silenzioso e costante tutto ciò che compare sullo schermo, salvando le immagini in una cartella nascosta e inaccessibile. Un meccanismo pensato per documentare in tempo reale la navigazione, i messaggi digitati o le applicazioni aperte, offrendo alle autorità uno strumento di controllo totale sulla vita digitale degli utenti.

Censura linguistica e controllo del pensiero

Il software non si limita al monitoraggio passivo. È in grado di intervenire direttamente sui contenuti digitati, sostituendo automaticamente parole ritenute “pericolose”. Termini affettuosi della cultura sudcoreana, come “oppa”, vengono rimpiazzati con espressioni ufficiali approvate dal regime, come “compagno”, accompagnate da messaggi di ammonimento. Anche riferimenti geografici come “Corea del Sud” vengono trasformati in “stato fantoccio”, in linea con la retorica imposta dal governo.

Secondo gli esperti, questi interventi costituiscono strumenti di condizionamento ideologico, finalizzati a modificare il linguaggio quotidiano e plasmare la percezione del mondo attraverso una sorveglianza capillare, esercitata fin nei dettagli più banali.

Isolamento culturale e sorveglianza sociale

Nonostante l’adozione degli smartphone sia in crescita, la connessione a Internet è proibita. I dispositivi accedono solo a una intranet nazionale filtrata, interamente controllata dallo Stato. Parallelamente, squadre speciali chiamate “gruppi per la moralità giovanile” controllano i cittadini per strada, ispezionando telefoni e cercando contenuti ritenuti sovversivi, soprattutto quelli provenienti dalla Corea del Sud.

Malgrado i rischi, continuano gli sforzi per rompere l’isolamento informativo: file audio, video e serie TV vengono caricati su chiavette USB e fatte entrare nel Paese tramite pacchi o corrieri lungo il confine cinese. Molti disertoriraccontano che proprio il contatto clandestino con la cultura pop esterna ha rappresentato la scintilla che li ha spinti a fuggire.