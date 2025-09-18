MacBook e notebook Windows: come estendere la durata della batteria

La batteria di un computer portatile, che sia un MacBook o un Windows, tende a perdere capacità nel tempo, ma alcune abitudini possono rallentare questo processo. Evitare di lasciare il notebook costantemente collegato alla corrente è un primo passo utile: una carica continua al 100% mantiene le celle sotto stress. L’ideale è mantenerla tra il 20 e l’80%, staccando l’alimentatore quando è piena e ricollegandolo quando scende troppo. Questa però è solo una delle tante dritte che dovete tenere bene a mente se volete migliorare l’autonomia dei vostri prodotti facendoli durare di più nel tempo.

Impostazioni per ridurre i consumi

Sia Windows che macOS offrono opzioni per gestire al meglio l’autonomia. Su Windows, la modalità “Risparmio batteria” abbassa automaticamente luminosità e attività in background. Su Mac, invece, dal pannello Batteria si può attivare la ricarica ottimizzata, che impara le abitudini di utilizzo e riduce i tempi di permanenza al 100%. Regolare manualmente la luminosità dello schermo e disattivare il Bluetooth quando non serve contribuiscono a prolungare l’autonomia.

Aggiornamenti e manutenzione continua: è fondamentale

Un sistema aggiornato consuma meno. Driver e firmware recenti migliorano la gestione energetica delle componenti interne. Anche pulire periodicamente le ventole aiuta: un notebook che si surriscalda spreca energia per mantenere basse le temperature. Per i portatili più vecchi, può essere utile sostituire la batteria quando la capacità residua scende troppo, riportando così l’autonomia a livelli accettabili.

Ottimizzare i processi attivi

Tenere sotto controllo i programmi in esecuzione fa la differenza. Applicazioni aperte in background che non servono, come client di messaggistica o software di sincronizzazione, continuano a usare risorse e consumano energia. Chiudere quelle non necessarie alleggerisce il carico sul processore e allunga i minuti di utilizzo.

Adottando questi accorgimenti, un notebook mantiene prestazioni più stabili nel tempo e la batteria resta efficiente più a lungo, evitando di dover ricorrere subito alla sostituzione o a una spesa extra.