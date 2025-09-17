Google Home: l’Editor automazioni per un controllo migliore e intelligente

Come ben sapete, Google si impegna costantemente costantemente a mantenere aggiornate tutte le applicazioni che offre ovviamente agli utenti che dispongono dei suoi prodotti, indipendentemente che si tratti di Android o iOS, dopo un lungo lavoro per poter adattare tutte le sue applicazioni al nuovo linguaggio di design in arrivo con Android 16 ora tocca a Google Home, nello specifico Google ha pensato bene di introdurre un nuovo editor di automazioni per consentire una migliore integrazione e comunicazione tra i device presenti nell’abitazione e i vari servizi offerti.

Editor rivisto e migliorato

L’ultimo update della piattaforma punta a garantire una maggiore precisione e flessibilità nella gestione della propria casa intelligente, nello specifico, parliamo ad esempio dell’aggiunta di nuovi trigger, come ad esempio il raggiungimento di una determinata temperatura, Google ha specificato che in futuro provvederà ad inserire un numero sempre crescente di grilletti da far scattare al raggiungimento di determinate condizioni.

Nello specifico, a fare la differenza e l’introduzione delle cosiddette condizioni, una serie di elementi il cui raggiungimento permette appunto l’attivazione di un determinato trigger, ciò di fatto consente la creazione di sistemi decisamente integrati e automatizzati in grado di gestire autonomamente l’intero parco di funzionalità, automatizzando ad esempio determinate fasce orarie o determinate condizioni ambientali.

Come se non bastasse, Google ha deciso di inserire anche le automazioni definite una tantum che in un certo senso sono come delle sveglie applicate a questo tipo di dinamica, possono infatti essere impostate senza necessariamente impostare ripetizioni o condizioni ricorrenti, si attivano e finiscono lì a meno che l’utente non decide di riattivare nuovamente l’automazione.

Google ha specificato che nonostante le introduzioni decisamente interessanti, l’editor è ancora in fase di sviluppo e servirà ancora tempo per poter vedere tutte le funzionalità che già conosciamo adattate a questa nuova piattaforma, il rilascio avverrà in modo graduale e costante per tutti gli utenti in modo da avere tutto l’insieme di opzioni perfettamente funzionante e integrato.