BYD: arriva la replica secca a Stellantis sulle vendite in Germania

Recentemente il mercato dell’automotive ha goduto di alcuni scambi di battute decisamente interessanti tra un rappresentante di Stellantis, Antonio Filosa e la società cinese BYD, tutto ha avuto inizio quando il portavoce di Stellantis si è espresso in merito la bontà degli investimento all’interno del gruppo cinese Leapmotor, un gruppo emergente che sta raccogliendo ottimi numeri per quanto riguarda il mercato all’interno della propria nazione e che sta muovendo i primi passi anche nel vecchio continente, l’uomo ha sottolineato che la società ha rivendicato il primato di vendite all’interno del mercato tedesco, frase che è giunta alle orecchie della concorrente rivale senza passare inosservata.

La replica di BYD

La società cinese recepito il messaggio non ha esitato neanche un attimo a mettere in chiaro le cose, l’azienda infatti ha sottolineato come nell’lasso di tempo che va a gennaio 2025 ad agosto 2025 abbia totalizzato un totale di 8610 immatricolazioni contro le 3536 di Leapmotor, nello specifico l’azienda ha specificato come lei medesima abbia immatricolati 5.852 BEV e 2.757 PHEV, superando le 3.088 BEV e le 448 PHEV di Leapmotor.

Questo scambio acceso di battute ha portato dunque Stellantis a riprendere un attimo le dichiarazioni del proprio rappresentante, sottolineando come quest’ultimo si stesse riferendo soltanto al mese di agosto che ha visto effettivamente le vendite della concorrente superare tutte le altre, un evidente tappabuchi ad una situazione decisamente imbarazzante che ha coinvolto un po’ tutte le parti in causa, nello specifico, l’azienda ha sottolineato come tutte le dichiarazioni del suo portavoce non siano ricollegabili ad altri periodi temporali se non quello che ha visto effettivamente Leapmotor ergersi al di sopra degli altri come chiaro segno di un mercato in evidente crescita per società cinese.

Sicuramente si tratta di una situazione grottesca che però fa da emblema a un contesto assolutamente competitivo, dove nulla viene lasciato al caso e anzi ogni azienda vuole stabilire il proprio predominio.