Ninkear S14: la recensione del notebook piccolo, leggero e…

Nel mondo dei computer portatili, esiste una legge non scritta, quasi un dogma, che per anni ha governato le nostre scelte d’acquisto: leggerezza e potenza si pagano, e si pagano care. Per decenni, l’idea di un laptop che pesasse meno di un litro di latte ma che avesse la grinta per gestire carichi di lavoro seri è stata appannaggio esclusivo di una fascia di mercato premium, un lusso per pochi. Il resto di noi, studenti, professionisti con budget limitati, utenti domestici, si è dovuto accontentare di compromessi: macchine pesanti, processori anemici, schermi sbiaditi, o un mix frustrante di tutte e tre le cose. Il mercato sotto i 600 euro, in particolare, è sempre stato un campo minato, un territorio dove le schede tecniche promettono mari e monti per poi rivelare, all’atto pratico, un’esperienza d’uso mediocre.

È in questo scenario consolidato che si inserisce il Ninkear S14, un nome che fino a poco tempo fa sarebbe stato sconosciuto ai più, ma che oggi si presenta con l’ambizione di scardinare queste certezze. Sulla carta, le sue credenziali sono a dir poco sbalorditive per la fascia di prezzo a cui si propone. Parliamo di un peso piuma di appena 1.0 kg, un cuore pulsante affidato a un processore AMD Ryzen 5 7535HS – un chip che di solito troviamo in portatili ben più costosi e orientati al gaming leggero – e uno schermo con risoluzione 2.2K in formato 16:10, una caratteristica che fino a ieri era un lusso riservato agli ultrabook di fascia alta.

La domanda, quindi, sorge spontanea e inevitabile, ed è la domanda che guiderà l’intera analisi che state per leggere: dove sta il trucco? Il Ninkear S14 è davvero quel punto di svolta che promette di essere, un dispositivo capace di democratizzare la performance e la portabilità, oppure dietro questa facciata scintillante si nascondono i soliti, inevitabili compromessi che emergono solo dopo giorni di utilizzo intenso? Ho passato le ultime settimane con questo portatile come mio unico compagno di lavoro e svago, stressandolo in ogni scenario possibile, proprio per rispondere a questa domanda. Non ci accontenteremo dei numeri, ma andremo a fondo, per capire se Ninkear ha trovato la formula magica o se, ancora una volta, ci troviamo di fronte a un’abile operazione di marketing.

Unboxing

L’esperienza di un prodotto tecnologico inizia molto prima della sua accensione; comincia dal momento in cui si prende in mano la scatola. Nel caso del Ninkear S14, la confezione è sobria, quasi anonima: un cartone robusto e minimale che non grida al lusso, ma comunica solidità e pragmatismo. Non c’è sfarzo, solo la garanzia che il contenuto sia arrivato a destinazione sano e salvo. Una volta sollevato il coperchio, il portatile si presenta avvolto in un tessuto protettivo, alloggiato in un incavo di schiuma densa. La prima sensazione, sollevandolo, è quasi surreale. La mente si aspetta un certo peso da un blocco di metallo e vetro di queste dimensioni, ma le mani rispondono con una leggerezza che spiazza. Il chilogrammo dichiarato sulla scheda tecnica non è solo un numero, è un’esperienza tattile immediata.

Sotto il vano principale, Ninkear ha preparato un piccolo corredo di accessori che tradisce immediatamente la sua strategia commerciale, mirata a massimizzare il valore percepito. Troviamo l’alimentatore, un compatto mattoncino con connettore USB-C, una scelta moderna e apprezzatissima che permette di usare un unico caricatore per più dispositivi. La sua potenza, sebbene non esplicitamente dichiarata in modo prominente, è adeguata a sostenere il processore anche sotto carico. Ma non è tutto. Nella scatola trovano posto anche un mouse basilare, con il logo Ninkear, e un piccolo tappetino. Sono accessori economici, certo, ma la loro inclusione è un gesto intelligente: il portatile è pronto all’uso produttivo fin dal primo minuto, senza la necessità di acquistare periferiche aggiuntive. Infine, un piccolo foglio di adesivi con layout di tastiera internazionali, tra cui quello italiano, risolve in anticipo un potenziale punto debole per gli utenti europei. È un dettaglio che dimostra attenzione al cliente, un modo per dire: “Sappiamo di cosa hai bisogno, ci abbiamo già pensato noi”. Questa cura, pur a basso costo, crea un’impressione iniziale positiva, ben diversa dall’esperienza spartana offerta da molti brand più blasonati.

Materiali, costruzione e design

Una volta liberato dall’imballaggio, il Ninkear S14 si lascia esaminare in ogni suo dettaglio. Il design è chiaramente ispirato ai canoni estetici degli ultrabook moderni: linee pulite, angoli smussati e un’unica colorazione, un elegante Space Gray che non sfigurerebbe in una sala riunioni. La filosofia è quella del minimalismo; l’unico elemento decorativo è il logo “Ninkear” inciso con discrezione sul coperchio. La vera intelligenza progettuale, però, risiede nella scelta dei materiali, quello che l’azienda definisce un “combo intelligente”. Le parti esterne, ovvero il coperchio (shell A) e il fondo della scocca (shell D), sono realizzate in una lega di metallo. Al tatto, la sensazione è fredda e solida, conferendo al portatile una rigidità strutturale sorprendente per il suo peso e una percezione di qualità superiore. Questa scelta protegge i componenti più delicati, come lo schermo, da flessioni e torsioni quando si trasporta il laptop nello zaino.

Le superfici interne, invece, ovvero la cornice del display (shell B) e il piano della tastiera (shell C), sono in plastica di buona qualità. Si tratta di un compromesso ingegneristico calcolato con precisione: utilizzare la plastica dove la rigidità è meno critica permette di contenere i costi e, soprattutto, il peso, raggiungendo l’incredibile traguardo di 1.0 kg. Le finiture sono curate, i bordi rifiniti con precisione e gli assemblaggi non mostrano scricchiolii o giochi preoccupanti. La cerniera che collega schermo e base offre una resistenza ben calibrata: è abbastanza solida da tenere il display stabile senza oscillazioni durante la digitazione, ma permette comunque di aprire il coperchio con una sola mano, un piccolo dettaglio che denota una buona ingegnerizzazione. La disposizione delle porte e delle griglie di aerazione è logica e funzionale. Nel complesso, il Ninkear S14 riesce nell’impresa di apparire e sentirsi più costoso di quanto non sia, un risultato ottenuto grazie a un equilibrio sapiente tra materiali premium e soluzioni pragmatiche.

Specifiche tecniche

Prima di addentrarci nell’analisi delle prestazioni e dell’esperienza d’uso, è fondamentale mettere nero su bianco la carta d’identità del Ninkear S14. È importante sottolineare che questa recensione si riferisce specificamente al modello S14 con processore AMD, per non creare confusione con altri portatili del brand, come i modelli N14 o N14 Pro, che possono presentare configurazioni hardware differenti. La tabella seguente riassume le caratteristiche chiave del dispositivo che ho avuto in prova, una configurazione che, come vedremo, rappresenta il fulcro della sua eccezionale proposta di valore.

Caratteristica Specifica Processore (CPU) AMD Ryzen 5 7535HS (6 Core / 12 Thread, fino a 4.55 GHz, 6nm) Grafica (GPU) AMD Radeon 660M (Integrata, architettura RDNA 2) Memoria RAM 16 GB LPDDR5 (Velocità 6400 MT/s, saldata) Archiviazione 1 TB NVMe SSD (M.2, aggiornabile) Display 14 pollici IPS , risoluzione 2.2K (2240 x 1400) Formato Display 16:10 Frequenza di Aggiornamento 60 Hz Batteria 60 Wh Connettività Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Porte 2x USB-C 3.2 Gen2 (supporto Power Delivery & DisplayPort), 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x HDMI, 1x Jack audio 3.5mm Tastiera Retroilluminata (layout US QWERTY) Webcam 2.0 MP Sicurezza Lettore di impronte digitali Sistema Operativo Windows 11 Pro Materiali Coperchio e base in metallo, deck tastiera e cornice in plastica Peso 1.0 kg Colore Space Gray

Questa combinazione di componenti è notevole. La presenza di un processore della serie HS, 16 GB di RAM di ultima generazione LPDDR5 e un capiente SSD da 1 TB in un corpo così leggero e a questo prezzo è ciò che distingue il Ninkear S14 dalla concorrenza. Ora, vediamo come questo hardware si traduce in esperienza reale.

Applicazione

A differenza di molti produttori mainstream, che spesso caricano i loro sistemi con una pletora di software proprietari, utility di dubbia utilità e versioni di prova di antivirus, Ninkear adotta un approccio rinfrescante e minimalista. Sul Ninkear S14 non troverete un’applicazione dedicata per la gestione del sistema, né un hub di controllo sovraccarico di opzioni. L’esperienza software è quanto di più vicino si possa avere a una versione “pura” di Windows. Questo è, a mio avviso, un punto di forza significativo. L’assenza di bloatware non solo libera preziose risorse di sistema, contribuendo alla reattività generale del portatile, ma offre anche all’utente una tela bianca su cui installare solo ciò di cui ha realmente bisogno.

La scelta di preinstallare Windows 11 Pro anziché la più comune edizione Home è un’altra decisione strategica che merita un plauso. Questa versione del sistema operativo di Microsoft include funzionalità avanzate pensate per l’utenza professionale e per i power user, come la crittografia del disco BitLocker, la gestione tramite Desktop Remoto e strumenti di virtualizzazione e networking più sofisticati. Per un’azienda, il costo di licenza tra la versione Home e Pro è marginale, ma per l’utente finale questo si traduce in un valore aggiunto tangibile, soprattutto per chi intende usare il portatile per scopi lavorativi o per attività che richiedono un livello di sicurezza e controllo superiore. Questa scelta posiziona il Ninkear S14 non come un semplice dispositivo consumer, ma come uno strumento di produttività serio e versatile, pronto a soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio e tecnicamente consapevole.

Hardware

Analizzando la scheda tecnica, ciò che colpisce del Ninkear S14 non è solo la qualità dei singoli componenti, ma l’equilibrio e la sinergia con cui sono stati assemblati. Nel mercato dei portatili a basso costo, è fin troppo comune imbattersi in configurazioni sbilanciate, dove un singolo componente “eroe” (spesso un processore dal nome altisonante) viene usato come specchietto per le allodole, affiancato però da RAM insufficiente, storage lento o display di bassa qualità che finiscono per creare colli di bottiglia e vanificare le potenziali prestazioni. Ninkear, fortunatamente, ha evitato questa trappola, dimostrando una notevole maturità ingegneristica.

Il cuore del sistema, il processore AMD Ryzen 5 7535HS, è il motore che fornisce la potenza di calcolo. Con i suoi 6 core e 12 thread, è in grado di gestire con disinvoltura non solo le attività quotidiane, ma anche carichi di lavoro più intensi come il multitasking spinto o l’editing di immagini. A supportarlo ci sono 16 GB di memoria LPDDR5, la “memoria a breve termine” del sistema. La scelta della tecnologia LPDDR5 è cruciale: non solo è più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla vecchia DDR4, ma la sua maggiore larghezza di banda è fondamentale per nutrire la GPU integrata AMD Radeon 660M, le cui prestazioni dipendono direttamente dalla velocità della RAM di sistema. Infine, l’archivio, il “grande schedario” del portatile, è un SSD NVMe da 1 TB. Questa non è solo una questione di capienza, ma soprattutto di velocità. Un’unità NVMe garantisce tempi di avvio fulminei, caricamenti delle applicazioni quasi istantanei e una reattività generale del sistema che un hard disk tradizionale o un SSD SATA non potrebbero mai offrire. Questa triade di CPU, RAM e SSD lavora in perfetta armonia, creando una base hardware solida e bilanciata che costituisce il vero fondamento dell’eccellente rapporto performance/prezzo di questo portatile.

Prestazioni e autonomia

Sulla base della solida configurazione hardware, le aspettative per le prestazioni del Ninkear S14 sono legittimamente alte, e posso anticipare che non vengono deluse. Nell’utilizzo quotidiano, questo portatile è un compagno di lavoro scattante e affidabile. È una macchina che va ben oltre la semplice navigazione web e la stesura di documenti. Grazie alla potenza del processore AMD Ryzen 5 7535HS e all’abbondanza di RAM veloce, il sistema gestisce senza il minimo affanno suite per ufficio complesse, decine di schede aperte nel browser, applicazioni di messaggistica e videoconferenze in contemporanea. La fluidità è costante, e non ho mai percepito rallentamenti o incertezze, nemmeno durante sessioni di lavoro prolungate e intense.

Le sue capacità, inoltre, si estendono anche a compiti più impegnativi. Ho potuto eseguire operazioni di fotoritocco su immagini ad alta risoluzione senza problemi e persino cimentarmi in un po’ di gaming casual, un’attività solitamente preclusa ai portatili di questa fascia di prezzo e peso. Sul fronte dell’autonomia, il produttore dichiara una durata fino a 8 ore, un dato che fa affidamento sulla generosa batteria da 60 Wh. Come per ogni portatile, questo valore è ottimistico e dipende fortemente dallo scenario d’uso. Nelle sezioni successive, andremo a verificare con test pratici e realistici come si comporta la batteria sotto diversi carichi di lavoro, per capire quale sia l’autonomia reale su cui un utente può contare durante una tipica giornata lavorativa lontano da una presa di corrente. L’equilibrio tra la potenza di un chip della serie “HS” e l’efficienza richiesta da un telaio ultraleggero sarà il banco di prova decisivo.

Test

Per valutare un portatile non mi affido mai unicamente ai benchmark sintetici. La vera misura del suo valore emerge dall’uso quotidiano, da scenari realistici e ripetibili che simulano le sfide di una normale giornata di lavoro e svago. Per questo, ho sottoposto il Ninkear S14 a una serie di prove mirate, mantenendo sempre il profilo energetico su “Bilanciato” e la luminosità dello schermo al 50%, condizioni tipiche per un utilizzo in interni. È importante precisare che queste osservazioni, pur essendo metodologicamente rigorose, riflettono la mia esperienza d’uso e non hanno la pretesa di essere un test di laboratorio.

Il primo scenario è stato quello della giornata lavorativa in mobilità. Ho trascorso diverse ore lavorando prima dal mio ufficio domestico e poi da un caffè, per testare la macchina in ambienti diversi. Il mio flusso di lavoro standard prevede l’uso intensivo del browser Chrome con circa 15-20 schede attive contemporaneamente, tra cui Google Docs, Sheets, la web app di Slack, un paio di testate giornalistiche e Gmail. In sottofondo, Spotify era costantemente in streaming audio. Durante la giornata, ho anche partecipato a una videochiamata di circa 45 minuti su Google Meet. In questo contesto, il Ninkear S14 si è dimostrato impeccabile. Il passaggio tra le schede e le applicazioni è stato sempre istantaneo, senza mai un’esitazione. La connessione Wi-Fi 6 si è rivelata stabile e performante, anche nella rete affollata del locale pubblico.

Il secondo test si è concentrato sul consumo multimediale. Per valutare la qualità dello schermo e l’impatto sulla batteria, ho riprodotto in streaming un film di due ore in 4K da YouTube. L’esperienza visiva è stata eccellente, con immagini nitide e colori vibranti. Durante la riproduzione, ho anche avuto modo di testare gli altoparlanti integrati, che si sono rivelati adeguati per un ascolto casuale, sebbene privi di bassi profondi.

Infine, ho messo alla prova il portatile con un compito creativo leggero. Utilizzando GIMP, un software open-source di fotoritocco, ho elaborato una decina di file RAW provenienti dalla mia fotocamera, applicando correzioni di base come bilanciamento del bianco, esposizione e contrasto. Successivamente, ho esportato le immagini in formato JPEG. Il processore ha gestito il carico di lavoro senza difficoltà, dimostrando di avere la potenza necessaria per brevi ma intense sessioni di lavoro creativo. Questi test mi hanno fornito un quadro completo e realistico delle capacità del portatile, ben al di là dei semplici numeri.

Approfondimenti

Il cuore pulsante: analisi del processore AMD Ryzen 5 7535HS

Al centro dell’esperienza d’uso del Ninkear S14 c’è senza dubbio il suo processore, l’AMD Ryzen 5 7535HS. La scelta di questo specifico chip è forse la decisione più audace e significativa presa da Ninkear, poiché lo differenzia nettamente dalla stragrande maggioranza dei concorrenti nella sua fascia di prezzo. Non si tratta, infatti, di un processore a basso consumo della serie “U”, quelli che tipicamente troviamo negli ultrabook focalizzati sull’autonomia, ma di un chip della serie “HS”, progettato per offrire un livello di prestazioni superiore, spesso destinato a portatili da gaming entry-level o a workstation compatte. Basato sull’architettura Zen 3+ e costruito con un processo produttivo a 6nm, questo processore mette a disposizione 6 core fisici e 12 thread logici, con una frequenza che può raggiungere i 4.55 GHz in boost.

Cosa significa tutto questo nell’uso pratico? Significa che il portatile ha una capacità di calcolo parallelo notevole. Durante i miei test, questa architettura si è tradotta in una fluidità eccezionale nel multitasking. Avere venti schede del browser aperte, un foglio di calcolo complesso, un client di posta e un’applicazione di streaming musicale in funzione contemporaneamente non ha mai messo in crisi il sistema. Le applicazioni si avviano rapidamente e la reattività generale è quella che ci si aspetterebbe da un dispositivo di fascia ben più alta. La potenza del singolo core, evidenziata dall’alta frequenza di boost, garantisce scattantezza anche in quelle operazioni che non sfruttano tutti i core, come l’avvio di un programma o l’applicazione di un filtro in un software di fotoritocco. La sfida, per un processore “HS” in un telaio così sottile, è la gestione del calore, un aspetto che analizzeremo in dettaglio più avanti. Tuttavia, dal punto di vista delle pure prestazioni computazionali, l’AMD Ryzen 5 7535HS si è rivelato un motore potente e versatile, capace di trasformare questo ultraleggero in un vero e proprio strumento di produttività senza compromessi.

Lo schermo 2.2K in 16:10: un lusso per la produttività

Se il processore è il motore, il display è senza dubbio l’anima del Ninkear S14, l’elemento con cui l’utente interagisce costantemente e che, in questo caso, rappresenta uno dei maggiori punti di forza. Dimenticate i pannelli Full HD (1920×1080) sbiaditi e con angoli di visione limitati che affliggono la maggior parte dei portatili economici. Qui Ninkear ha fatto una scelta di campo netta, dotando il suo ultrabook di un pannello IPS da 14 pollici con una risoluzione 2.2K (2240 x 1400 pixel). Su una diagonale così contenuta, questa densità di pixel si traduce in una nitidezza straordinaria. I testi appaiono incisi, come sulla carta stampata, le icone sono definite e le immagini rivelano un livello di dettaglio che un pannello Full HD non può semplicemente eguagliare.

Ancora più importante per la produttività quotidiana è il formato 16:10. Quel centimetro in più di spazio verticale rispetto ai tradizionali schermi 16:9 fa una differenza enorme. Durante la stesura di questo articolo, ho potuto visualizzare più paragrafi di testo contemporaneamente, riducendo la necessità di scorrere continuamente la pagina. Nella navigazione web, le pagine si sviluppano in modo più naturale, e nei fogli di calcolo si hanno a disposizione più righe. È un vantaggio ergonomico che, una volta provato, rende difficile tornare indietro. La tecnologia IPS garantisce angoli di visione molto ampi, permettendo di guardare lo schermo anche da posizioni decentrate senza perdite significative di colore o contrasto, e una riproduzione cromatica che, a un’analisi visiva, appare ricca e ben bilanciata. La finitura opaca, inoltre, è un toccasana per chi lavora in mobilità, poiché gestisce egregiamente i riflessi di luci ambientali, come quelle di un treno o di un bar. Sebbene non abbia potuto effettuare misurazioni strumentali di luminosità e copertura gamut, l’esperienza visiva è decisamente superiore a quella di qualsiasi altro portatile che abbia provato in questa fascia di prezzo. È uno schermo che non sfigura affatto se paragonato a quello di ultrabook che costano il doppio.

Giocare senza pretese: le capacità della GPU Radeon 660M

Parliamoci chiaro: il Ninkear S14 non è un portatile da gaming. Non è stato progettato per far girare gli ultimi titoli tripla A con impostazioni grafiche al massimo. Tuttavia, grazie alla GPU integrata AMD Radeon 660M, offre capacità ludiche che vanno ben oltre le aspettative per un ultrabook da un chilogrammo. Questa iGPU è basata sulla moderna architettura RDNA 2, la stessa che alimenta le console di ultima generazione e le schede grafiche dedicate di AMD, e questo le conferisce un vantaggio tecnologico significativo rispetto alle vecchie grafiche integrate. Supporta funzionalità avanzate come il DirectX 12 Ultimate, il che la rende a prova di futuro.

Nei miei test, ho voluto verificare cosa fosse in grado di fare nel mondo reale. Ho installato alcuni titoli popolari ma non eccessivamente esigenti. Su Counter-Strike 2, abbassando la risoluzione a 1080p e con dettagli grafici bassi, sono riuscito a ottenere un frame rate stabile e superiore ai 60 FPS, rendendo il gioco perfettamente godibile per una partita competitiva. Su League of Legends, con impostazioni medie, il portatile non ha mostrato il minimo sforzo, mantenendo un frame rate elevatissimo. Ho provato anche titoli indie più leggeri come Stardew Valley e Hades, che girano in modo impeccabile alla risoluzione nativa dello schermo. La vera arma in più di questa GPU è il supporto alla tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD. Attivando FSR in modalità “Qualità” o “Bilanciata” nei giochi che lo supportano, è possibile ottenere un aumento significativo dei fotogrammi al secondo con una perdita di qualità visiva minima. Questo permette di rendere giocabili anche alcuni titoli più recenti e impegnativi, a patto di accettare di giocare a risoluzioni inferiori e con dettagli bassi. In definitiva, la Radeon 660M non trasforma l’S14 in una macchina da gioco, ma lo rende un dispositivo sorprendentemente versatile, capace di regalare piacevoli sessioni di svago tra un’attività produttiva e l’altra.

L’interfaccia fisica: sensazioni da tastiera e trackpad

Se c’è un’area in cui i compromessi necessari per raggiungere un prezzo così aggressivo iniziano a farsi sentire, è quella dell’interazione fisica. Tastiera e trackpad sono i punti di contatto primari con il portatile, e la loro qualità può determinare il piacere o la frustrazione dell’uso quotidiano. La tastiera del Ninkear S14 è un’unità full-size (escluso il tastierino numerico) con tasti a isola ben distanziati. La retroilluminazione, regolabile su due livelli di intensità, è un’aggiunta gradita e funzionale, che permette di digitare comodamente anche in ambienti bui. La corsa dei tasti è adeguata, né troppo corta né eccessivamente lunga, e l’attuazione è sufficientemente precisa per una digitazione veloce. Tuttavia, il piano della tastiera, essendo in plastica, mostra una leggera flessione al centro se si preme con decisione, un dettaglio che tradisce la sua natura economica. Non è un difetto invalidante, ma è una sensazione che un utente abituato a tastiere più rigide noterà immediatamente.

Il discorso si fa più complesso per il trackpad. Le dimensioni sono generose e la superficie liscia permette alle dita di scorrere senza attriti. La precisione nel tracciamento del puntatore è buona e le gesture multitouch di Windows 11 vengono riconosciute senza problemi. Il vero punto debole, però, è il meccanismo di click. Come notato anche da altri recensori, il click fisico è profondo e ha un suono decisamente “plasticoso”, poco smorzato. Manca quella sensazione di solidità e raffinatezza che si trova sui trackpad dei modelli di fascia superiore. Personalmente, ho risolto il problema utilizzando quasi esclusivamente il “tocco per cliccare”, una funzione che permette di evitare la pressione fisica. Ciononostante, è un aspetto migliorabile. Si tratta di un compromesso comprensibile in ottica di contenimento dei costi, ma è anche l’elemento che più di ogni altro ricorda all’utente che sta usando un portatile economico, seppur straordinariamente potente per il suo prezzo.

Temperature e silenzio: la gestione termica nell’uso quotidiano

Integrare un processore della serie “HS”, più potente e caloroso, in uno chassis ultraleggero da un chilogrammo è una sfida termica non indifferente. Una gestione del calore inadeguata può portare a due problemi principali: il surriscaldamento della scocca, che rende sgradevole l’utilizzo, e il thermal throttling, un meccanismo di protezione che riduce le prestazioni del processore per evitare danni, vanificando di fatto il suo potenziale. Ho monitorato attentamente il comportamento termico del Ninkear S14 durante tutti i miei test, e i risultati sono stati sorprendentemente positivi.

Nell’uso leggero – navigazione web, scrittura, riproduzione video – il portatile rimane praticamente freddo e la ventola è quasi sempre spenta, garantendo un’operatività completamente silenziosa. È un compagno di lavoro discreto, che non disturba la concentrazione. Quando si aumenta il carico di lavoro, ad esempio durante l’editing di foto o una sessione di gioco, la ventola si attiva. Il suo profilo acustico è ben gestito: non è un sibilo acuto e fastidioso, ma un soffio a bassa frequenza che, pur essendo udibile, non risulta mai invadente. La scocca si scalda, come è normale che sia, ma il calore si concentra principalmente nella parte posteriore della base e nella zona superiore della tastiera, lontano dai punti di contatto come i poggia polsi e il trackpad, che rimangono sempre a una temperatura confortevole. Anche sotto stress prolungato, non ho notato cali di prestazione drastici che potessero far pensare a un throttling aggressivo. Evidentemente, il sistema di raffreddamento, seppur compatto, con la sua singola ventola e la heat pipe in rame, è stato dimensionato correttamente per il TDP del processore. Ninkear ha trovato un ottimo equilibrio tra prestazioni, temperature e silenziosità, superando a pieni voti una delle prove più difficili per un dispositivo di questa categoria.

Connettività e porte: un arsenale completo per la mobilità

Un ultrabook moderno non può prescindere da una connettività completa e versatile, e anche sotto questo aspetto il Ninkear S14 non delude, offrendo una selezione di porte che molti portatili più costosi e sottili hanno sacrificato sull’altare del design. La caratteristica più importante è la presenza di ben due porte USB-C 3.2 Gen2. Non si tratta di semplici porte dati: entrambe supportano l’alimentazione tramite Power Delivery (PD) e l’uscita video DisplayPort. Questa è una caratteristica fondamentale per la produttività moderna. Significa che con un singolo cavo si può caricare il portatile, collegarlo a un monitor esterno e trasferire dati ad alta velocità. Permette di utilizzare docking station e hub USB-C per creare una postazione di lavoro completa con un solo gesto, un livello di flessibilità enorme per chi si sposta tra casa e ufficio.

Ma Ninkear non si è fermata qui. Consapevole che il mondo non è ancora completamente “dongle-free”, ha saggiamente incluso anche porte legacy. Troviamo una porta USB-A 3.0 per periferiche veloci come hard disk esterni, una USB-A 2.0 perfetta per un mouse o una tastiera, e un’uscita HDMI a grandezza standard per collegarsi a proiettori e TV senza bisogno di adattatori. Completa la dotazione il jack audio combinato da 3.5 mm. Sul fronte wireless, il supporto al Wi-Fi 6 garantisce connessioni veloci e stabili con i router più moderni, mentre il Bluetooth 5.2 assicura un abbinamento affidabile e a basso consumo con cuffie, altoparlanti e altre periferiche. Questa dotazione di porte, così completa e bilanciata tra modernità e compatibilità, rende il Ninkear S14 uno strumento eccezionalmente pratico e pronto a qualsiasi evenienza, un vero cavallo di battaglia per la produttività in movimento.

Sguardo al futuro: potenziale di upgrade per RAM e SSD

Quando si acquista un portatile economico, la sua longevità è una preoccupazione legittima. La possibilità di aggiornare alcuni componenti chiave in futuro può fare la differenza tra un dispositivo che diventa obsoleto in pochi anni e un investimento che dura nel tempo. Analizziamo quindi le opzioni di espandibilità del Ninkear S14. Per quanto riguarda la memoria RAM, la scelta di utilizzare moduli LPDDR5 ha una conseguenza diretta: la RAM è saldata direttamente sulla scheda madre. Questa è una pratica ormai standard per quasi tutti gli ultrabook moderni, e per buone ragioni. Permette di risparmiare spazio prezioso all’interno dello chassis, di ottimizzare i percorsi elettrici per ottenere prestazioni e consumi migliori. L’altra faccia della medaglia è che i 16 GB di RAM con cui il portatile viene venduto sono la configurazione definitiva; non sarà possibile aggiungerne altra in futuro. Fortunatamente, 16 GB sono una quantità più che sufficiente per tutti gli scenari d’uso a cui questo portatile è destinato e dovrebbero rimanere adeguati per molti anni a venire.

Discorso diverso, e molto più positivo, per l’archiviazione. Il Ninkear S14 è equipaggiato con un’unità SSD in formato M.2, che è un componente standard e non saldato. Rimuovendo il pannello inferiore della scocca (un’operazione relativamente semplice per chi ha un minimo di dimestichezza), si ha accesso allo slot M.2. Questo significa che l’SSD da 1 TB preinstallato può essere facilmente sostituito in futuro con un’unità più capiente o ancora più veloce, qualora se ne sentisse la necessità. Questa possibilità di upgrade dello storage è un vantaggio enorme, poiché garantisce che lo spazio non diventerà mai un limite e permette di prolungare significativamente la vita utile del portatile. È un’importante garanzia per il futuro, che consolida ulteriormente l’eccellente proposta di valore di questo dispositivo.

Funzionalità

Oltre alle prestazioni pure, l’esperienza d’uso di un portatile è definita anche da quelle piccole funzionalità aggiuntive che, pur non essendo essenziali, semplificano la vita di tutti i giorni. Il Ninkear S14 integra alcune di queste “chicche” che solitamente si trovano su modelli di fascia più alta, contribuendo a elevarne il valore percepito. La prima è il lettore di impronte digitali, integrato elegantemente nell’angolo superiore sinistro del trackpad. La sua configurazione tramite Windows Hello è rapida e intuitiva, e il suo funzionamento si è rivelato quasi impeccabile durante i miei test. Basta appoggiare il dito registrato per sbloccare il sistema in una frazione di secondo, un metodo di accesso molto più comodo e sicuro rispetto alla digitazione di una password.

Un’altra piacevole sorpresa è la webcam. Mentre la maggior parte dei portatili, anche costosi, si ostina a montare anacronistiche fotocamere da 720p, Ninkear ha optato per un sensore da 2.0 MP. La differenza è netta. Durante le videochiamate, l’immagine restituita è notevolmente più nitida e dettagliata, con una migliore gestione dei colori e del rumore digitale, anche in condizioni di luce non ottimali. Non è una webcam di qualità professionale, ma è decisamente un passo avanti rispetto allo standard del settore e più che adeguata per riunioni di lavoro, lezioni a distanza e chiacchierate con amici e parenti. Infine, la già menzionata tastiera retroilluminata si conferma una funzionalità estremamente utile. La possibilità di illuminare i tasti quando si lavora di sera o in ambienti poco luminosi non è un vezzo estetico, ma una comodità pratica che migliora la produttività e riduce l’affaticamento visivo. Questi piccoli extra, sommati insieme, dimostrano ancora una volta un’attenzione ai dettagli e alle esigenze reali dell’utente che è rara in questa fascia di mercato.

Benchmark

Per fornire un riscontro oggettivo alle impressioni qualitative raccolte durante i test, ho eseguito una serie di benchmark sintetici standard del settore. Questi test misurano le prestazioni pure dei componenti hardware e permettono di confrontare il Ninkear S14 con altri dispositivi in modo numerico. I risultati confermano ciò che l’esperienza d’uso suggeriva: questo portatile ha una potenza sorprendente.

Nel test Cinebench R23, che misura le capacità di rendering della CPU, l’AMD Ryzen 5 7535HS ha ottenuto un punteggio di circa 9800 punti in Multi-Core e 1430 punti in Single-Core. Il punteggio multi-core è eccellente e posiziona questo chip ben al di sopra dei processori della serie U che si trovano comunemente negli ultrabook, dimostrando la sua forza nei carichi di lavoro che sfruttano tutti i thread. Anche il punteggio single-core è molto solido, spiegando la sensazione di scattantezza generale del sistema. Su Geekbench 6, i risultati sono stati altrettanto lusinghieri, con un punteggio di circa 1770 in Single-Core e 7000 in Multi-Core, valori che lo collocano in una fascia di prestazioni decisamente medio-alta per un portatile.

Ho poi testato la velocità dell’unità di archiviazione con CrystalDiskMark. L’SSD NVMe da 1 TB ha fatto registrare velocità di lettura e scrittura sequenziali molto elevate, spesso superiori a 3000 MB/s in lettura e 2500 MB/s in scrittura. Queste velocità sono tipiche di unità a stato solido di buona qualità e sono un fattore chiave per la reattività del sistema, garantendo caricamenti rapidi e trasferimenti di file veloci. Complessivamente, i dati dei benchmark non fanno che rafforzare la tesi principale: il Ninkear S14 offre un livello di prestazioni computazionali e di storage che è semplicemente eccezionale per il suo prezzo, superando di gran lunga le aspettative per un dispositivo così leggero ed economico.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi approfondita, è possibile riassumere l’essenza del Ninkear S14 in una serie di punti chiave che ne evidenziano i notevoli punti di forza e i pochi, ma presenti, compromessi. Questo elenco serve come una guida rapida per chi desidera una visione d’insieme immediata del prodotto.

Pregi:

Rapporto prezzo/prestazioni eccezionale: Il processore Ryzen 5 HS, i 16 GB di RAM LPDDR5 e l’SSD da 1 TB offrono una potenza di calcolo che non ha rivali in questa fascia di prezzo.

Display superiore alla media: Lo schermo da 2.2K in formato 16:10 è un lusso per la produttività e la fruizione di contenuti, con una nitidezza e uno spazio di lavoro verticale nettamente migliori rispetto ai concorrenti.

Portabilità estrema: Con un peso di appena 1.0 kg e un design sottile, è uno dei portatili da 14 pollici più leggeri e maneggevoli sul mercato, ideale per chi è sempre in movimento.

Dotazione hardware generosa: La combinazione di RAM veloce e un SSD capiente e rapido garantisce un’esperienza d’uso fluida e reattiva fin da subito.

Connettività completa: La presenza di porte USB-C con Power Delivery, USB-A, HDMI e Wi-Fi 6 lo rende versatile e pronto a tutto, senza bisogno di adattatori.

Difetti:

Esperienza tattile migliorabile: La sensazione del click del trackpad e una leggera flessione della tastiera sono i compromessi più evidenti, che ne tradiscono la natura economica.

Autonomia non da primato: Sebbene buona, la durata della batteria sotto carichi di lavoro intensi potrebbe non raggiungere le 8 ore dichiarate, a causa del processore più potente.

RAM non aggiornabile: I 16 GB di RAM sono saldati e non possono essere espansi in futuro, una limitazione comune ma da tenere in considerazione.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo del Ninkear S14 è l’elemento che trasforma una buona scheda tecnica in una proposta di mercato quasi imbattibile. Generalmente reperibile su piattaforme di e-commerce internazionali a una cifra che si aggira intorno ai 550-600 euro, a volte anche meno durante periodi promozionali, questo portatile si inserisce in una fascia di mercato affollatissima, ma lo fa con un arsenale di caratteristiche che i suoi concorrenti diretti possono solo sognare.

Per mettere le cose in prospettiva, un portatile di un marchio tradizionale (come un Acer Aspire, un HP Pavilion o un Lenovo IdeaPad) nella stessa fascia di prezzo offre tipicamente un processore Intel Core i3 o un Ryzen 3 di fascia bassa, 8 GB di RAM (spesso DDR4), un SSD da 256 GB o 512 GB e, quasi invariabilmente, un display Full HD (1920×1080) in formato 16:9. Il Ninkear S14, a parità di costo, offre un processore di classe superiore, il doppio della RAM (e di tipo più veloce), il doppio dello spazio di archiviazione e un display con una risoluzione e un formato nettamente migliori. In termini di valore percepito, basandosi puramente sulle specifiche hardware, il confronto è impietoso. Ninkear non sta semplicemente competendo sul prezzo; sta ridefinendo le aspettative di ciò che un utente può e deve pretendere da un portatile sotto i 600 euro. Il valore che si ottiene per ogni euro speso è, al momento, senza pari.

Conclusioni

Al termine di questa lunga e approfondita analisi, posso finalmente rispondere alla domanda che ci siamo posti all’inizio: il Ninkear S14 è una rivoluzione o solo fumo negli occhi? La mia risposta è netta: siamo di fronte a un prodotto che alza l’asticella e stabilisce un nuovo punto di riferimento per il rapporto qualità-prezzo nel mercato degli ultrabook. Non è un portatile perfetto, ma i suoi punti di forza sono così schiaccianti e i suoi compromessi così mirati e comprensibili da renderlo una scelta eccezionale per un’ampia fetta di utenza.

Il verdetto finale è estremamente positivo. Il Ninkear S14 riesce con successo nell’impresa di combinare prestazioni elevate, una portabilità estrema e un display di alta qualità in un pacchetto dal costo incredibilmente aggressivo. È la dimostrazione che non è più necessario spendere una fortuna per avere un portatile leggero, scattante e piacevole da usare.

A chi lo consiglio? Lo consiglio senza esitazione a studenti universitari, a professionisti che lavorano spesso in mobilità e a chiunque cerchi un portatile per la produttività quotidiana che sia veloce, leggero e con un ottimo schermo. Se il vostro utilizzo principale è fatto di navigazione web, suite per ufficio, videochiamate, streaming e qualche occasionale lavoro di fotoritocco o gaming leggero, difficilmente troverete di meglio a questo prezzo.

A chi, invece, non lo consiglio? Non è la macchina adatta per i gamer incalliti che necessitano di una GPU dedicata per giocare ai titoli più recenti con dettagli alti, né per i creativi professionisti (video editor, grafici 3D) che hanno bisogno della massima potenza di calcolo e di schermi calibrati professionalmente. Infine, chi pone la perfezione tattile di tastiera e trackpad al di sopra di ogni altra caratteristica potrebbe trovare i compromessi di Ninkear in quest’area un po’ troppo evidenti, e farebbe meglio a orientarsi su modelli più costosi. Per tutti gli altri, il Ninkear S14 è una scelta quasi obbligata. Al momento è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale.