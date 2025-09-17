Meizu 22 è ufficiale con potente processore, ecco i dettagli

Dopo svariati rumors e leaks, il produttore tech Meizu ha tolto i veli sul suo nuovo smartphone. Ci stiamo riferendo al nuovo Meizu 22. Quest’ultimo si colloca nella fascia top di gamma del mercato, grazie alle elevate specifiche. Tra queste, spicca infatti la presenza di un processore estremamente potente, ovvero il soc top di gamma di casa Qualcomm. Vediamo qui di seguito tutte le sue peculiarità.

Meizu annuncia in veste ufficiale sul mercato il nuovo top Meizu 22

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Meizu ha presentato in veste ufficiale in Cina un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Meizu 22. Quest’ultimo è dunque alimentato da uno dei processori più potenti attualmente presenti sul panorama della tecnologia. Si tratta in particolare del potente soc Snapdragon 8s Gen 4.

Quest’ultimo è estremamente potente e può contare sulla presenza di grandi tagli di memoria. Sono infatti disponibili fino a 16 GB di memoria RAM e fino ad addirittura 1 TB di storage interno. Sulla parte frontale è poi presente un display con tecnologia OLED davvero fantastico. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.3 pollici con una elevata risoluzione pari a 1.5K. Non manca una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre la luminosità massima arriva a ben 6000 nits.

L’azienda ha poi lavorato molto sulle cornici attorno allo schermo. Queste sono infatti estremamente sottili, permettendo allo smartphone di raggiungere fino al 96.4% di rapporto scree to body. Il comparto fotografico include poi tre fotocamere posteriori con un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. La batteria ha una capienza di 5510 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W. Non mancano poi le certificazioni di resistenza IP66/IP68.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Meizu 22 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo inziale di circa 355 euro al cambio attuale.