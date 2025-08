Meizu 22: rilasciato il primo teaser ufficiale

Meizu torna alla ribalta con un nuovo dispositivo, probabilmente chiamato Meizu 22. Per il prossimo smartphone, l’azienda punta su un elemento apparentemente semplice, ma che nasconde un notevole lavoro ingegneristico. Ovvero le cornici dello schermo. L’obiettivo di Meizu è eliminare ogni asimmetria e spingere al limite la sottigliezza delle cornici. Nel dettaglio, portandole a soli 1,22 millimetri su tutti i lati. Ma non si tratta solo di un’operazione estetica: dietro tale scelta si cela un lavoro tecnico complesso. Il quale è reso ancora più impegnativo dalla decisione di adottare un pannello frontale di colore bianco. In un settore che predilige il nero proprio per la facilità di produzione e la minore incidenza sugli errori di assemblaggio, Meizu ha deciso di mantenere fede alla propria identità visiva storica.

Meizu lavora sulle cornici del suo nuovo smartphone

Per realizzare tale progetto l’azienda ha sviluppato una soluzione inedita. A tal proposito, è stato messo a punto un processo chiamato LIPO. Quest’ultimo è basato su una struttura a sei strati, che ha richiesto mesi di tentativi e correzioni durante le cosiddette “trial run”. Ovvero le sessioni di produzione sperimentali per testare la tenuta delle nuove tecnologie. Meizu non ha diffuso dati precisi sui risultati ottenuti, ma afferma di essere molto vicina a raggiungere gli standard di efficienza desiderati.

Nel frattempo, sono emersi anche alcuni dettagli tecnici. Il modello associato al futuro Meizu 22 sarebbe contrassegnato dal codice M582Q. Al centro del dispositivo dovrebbe essere un chip Snapdragon 8 Elite “Leading Version”, appartenente però alla prima generazione di quella serie. Inoltre, le informazioni preliminari indicano una batteria dalla capacità nominale di 5.370 mAh, che verrebbe probabilmente presentata come 5.500 mAh sul materiale promozionale. Sul retro, è quasi certa la presenza di una fotocamera tele, ma non è chiaro se sarà accompagnata da uno o due ulteriori sensori. Non resta che attendere l’arrivo di annunci ufficiali da parte di Meizu riguardo il nuovo smartphone.