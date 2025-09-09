Meizu 22 in arrivo, ecco specifiche, prezzi e data del debutto

Il produttore tech Meizu ha da poco confermato la data del debutto ufficiale sul mercato sul mercato del suo nuovo smartphone di punta. Si tratta del nuovo Meizu 22 e di quest’ultimo ora sono state confermate anche alcune delle sue specifiche tecniche. Tra queste, sembra che il nuovo smartphone dell’azienda stupirà per le sue elevate prestazioni e non solo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Meizu 22, emergono in rete numerosi dettagli data d’uscita e presunte specifiche

In queste ultime ore sono state confermate ufficialmente molte informazioni sul prosusno smartphone di punta del produttore tech Meizu. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Meizu 22, del quale ora sappiamo la sua data d’uscita. La data da segnare sul calendario è il prossimo 15 settembre 2025. Sarà quel giorno infatti che l’azienda annuncerà in veste ufficiale sul mercato questo nuovo dispositivo.

Come già detto, questo nuovo smartphone stupirà per le sue elevate prestazioni, dato che apparterrà alla fascia alta del mercato. Sul fronte lo smartphone vanterà infatti la presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO. Il pannello avrà una diagonale pari a 6.3 pollici con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una elevata risoluzione pari a 1.5K. Attorno allo schermo, le cornici saranno estremamente ottimizzate e sottili, con uno spessore di soli 1.2 mm.

La scocca sarà invece larga solo 71 mm, con uno spessore di 8,15 mm e con un peso complessivo di circa 190 g. Le prestazioni, come già detto, saranno ai massimi livelli. Questo grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8s Gen 4. Quest’ultimo dovrebbe essere affiancato da tagli di memoria con fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di memoria UFS 4.0. Si parla inoltre della presenza di una batteria da 5.500 mAh con anche il supporto per la ricarica rapida cablata da 80 W. Non dovrebbe mancare neanche il supporto alla ricarica wireless.