Maserati MC12 Stradale, un esemplare venduto all’asta per 5,2 milioni di dollari

Maserati ha stabilito il nuovo record per il valore all’asta di una MC12 Stradale. La supercar del 2005 è stata venduta per 5,2 milioni di dollari confermando l’importanza della Casa del Tridente nel panorama motoristico internazionale.

L’asta si è svolta durante la prestigiosa Broad Arrow’s (a Hagerty Company) Monterey Jet Center Auction, evento tenutosi in occasione della Monterey Car Week in California. Il valore più alto mai raggiunto per una Maserati è legato a doppio filo alla vettura stessa.

La MC12 Stradale con il suo valore di 5,2 milioni di dollari diventa la Maserati moderna più costosa mai venduta. La cifra raggiunta supera del 37% il precedente record a conferma del valore intrinseco della vettura e di come abbia segnato un’epoca nel mondo delle supercar.

Un esemplare di Maserati MC12 Stradale è stata venduta all’asta per 5,2 milioni di dollari stabilendo il nuovo record per il Tridente

La vettura del Tridente nasce come versione omologata derivante dalla MC12 GT1, impegnata nelle competizioni FIA GT tra il 2004 e il 2010. Con quattordici titoli conquistati e ventidue vittorie, la versione stradale voleva celebrare questi risultati offrendo una vettura in grado di garantire prestazioni e sensazioni uniche dietro il voltante.

Della Maserati MC12 Stradale sono stati prodotti in appena 50 esemplari di cui 25 nel corso del 2024 e 25 l’anno successivo. La supercar nasce per unire le performance estreme con l’eccellenza ingegneristica che da sempre contraddistingue la Casa del Tridente.

Il cuore della vettura è il motore V12 da 5988 cc in grado di erogare 630 CV a 7500 giri al minuto. L’esemplare venduto all’asta era caratterizzato da una livrea molto particolare che univa il bianco e il blu, in omaggio alla Maserati Birdcage Type 61.

Grazie al risultato ottenuto durante la Monterey Car Week conferma che Maserati è un brand molto apprezzato e le sue vetture possono vantare un valore collezionistico di altro profilo. I modelli di serie, così come le edizioni esclusive sono un emblema di passione, prestigio e performance senza tempo.