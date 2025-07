Maserati, scopriamo tutte le novità portate al Goodwood Festival of Speed 2025

Maserati ha concluso il Goodwood Festival of Speed 2025 con tante sorprese: MCPURA, la nuova GranCabrio oltre alla MCXtrema e la Maserati GT2 Stradale

Terminata l’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed, è ora di tirare le somme di quanto visto durante l’evento motoristico inglese. Il team di Maserati si ritiene molto soddisfatto di questo appuntamento e ha scelto proprio questa vetrina d’eccezione per mostrare al mondo le novità.

Certamente, l’annuncio più importante è stato quello della Maserati MCPURA. La nuova Super Sports Car del Tridente rappresenta una discendente diretta della MC20, cercando di migliorarla sotto molteplici punti di vista.

La MCPURA è una vettura raffinata che vuole celebrare l’eccellenza e l’eleganza italiana nell’ambito del design e della tradizione motoristica. Spinta dall’iconico motore Nettuno V6, la supercar arriva con una scocca in fibra di carbonio, le portiere Butterfly e, nella versione Cielo, con un tetto elettrocromico retrattile.

Tuttavia, la celebre Hill Climb di Goodwood ha visto la Maserati GT2 Stradale fare bella mostra di sé. La supercar rappresenta la derivazione road-legal della vettura che corre nel campionato GT2 presenta elementi derivati direttamente dalla versione da pista.

Il Tridente ha presentato il nuovo impianto di scarico racing permette di rendere il sound della vettura ancora più profondo e riconoscibile. Il peso ridotto consente di risparmiare circa 7 kg sulla bilancia, grazie all’ampio utilizzo di titanio, migliorando la dinamica della vettura. Purtroppo, trattandosi di una soluzione racing, il nuovo sistema di scarico è utilizzabile solo in pista.

Al Goodwood Festival of Speed 2025, Maserati ha sfoggiato anche la nuova GranCabrio da 490 CV spinta dal V6 Nettuno 3.0 litri Twin Turbo in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Infine, per la prima volta all’evento inglese, i presenti hanno potuto ammirare la MCXtrema, una vettura prodotta in appena 62 esemplati e dotata del motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 da 740 CV.