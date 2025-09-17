Google aggiorna l’interfaccia mobile di Gemini: nuova barra di input e più spazio sullo schermo

Gemini

Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento grafico per l’app Gemini su Android e iOS, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più fluida e vicina al design introdotto sulla versione web. La modifica principale riguarda la barra di input dei prompt, che cambia aspetto e si integra meglio con l’interfaccia dei dispositivi mobili.

Una barra che sfrutta meglio lo spazio

Il vecchio contenitore arrotondato che racchiudeva la barra di input scompare. Al suo posto, la barra si estende ora fino ai bordi dello schermo, con un effetto visivo più lineare e una maggiore continuità con la tastiera del dispositivo. Google ha introdotto anche un effetto ombra nella parte superiore, che conferisce alla barra l’aspetto di un foglio sovrapposto.

L’eliminazione del contenitore non è solo una scelta estetica. Consente infatti di ripristinare la posizione dei vari elementi più vicino ai bordi laterali, sfruttando al massimo la larghezza disponibile. Una soluzione particolarmente utile sui display compatti, dove ogni pixel conta per garantire leggibilità e comfort.

Cambia anche il disclaimer

Un altro intervento riguarda il messaggio di avviso che ricorda agli utenti che Gemini può commettere errori. Prima collocato subito sotto la barra di input, ora è stato spostato in fondo alle risposte generate dall’assistente. Questa modifica riduce la distrazione visiva durante l’inserimento dei prompt e rende più scorrevole la lettura delle interazioni.

Rollout graduale in corso

Il nuovo design non è ancora disponibile per tutti. Come di consueto, Google procede con un rilascio graduale, monitorando i feedback prima di estendere l’aggiornamento a tutti gli account. Negli ultimi giorni il restyling è apparso su un numero crescente di utenti, segno che la distribuzione sta accelerando.

Con questo aggiornamento, Google punta a rendere l’app Gemini più coerente tra piattaforme e più comoda da usare su smartphone. La barra di input ridisegnata, unita al diverso posizionamento degli elementi, segna un passo verso un’interfaccia più pulita e ottimizzata per il contesto mobile. L’arrivo a livello globale è atteso nelle prossime settimane.