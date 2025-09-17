CoopVoce EVO 250: l’offerta con 250GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 9,90€

CoopVoce continua a rafforzare la sua presenza nel mercato della telefonia mobile con un’offerta pensata per chi desidera tanti gigabyte senza spendere troppo. EVO 250 mette infatti a disposizione 250GB alla massima velocità, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS al mese, al costo di 9,90€. L’elemento più importante però, sottolineato più volte dall’operatore stesso, è la certezza che il prezzo resterà invariato nel tempo, nessuna rimodulazione, nessuna sorpresa.

L’offerta può essere attivata con SIM fisica oppure con eSIM, sempre più diffusa grazie ai telefoni compatibili. L’attivazione online avviene tramite SPID, semplificando le procedure e permettendo di avere subito il nuovo numero pronto all’uso. Chi preferisce, può richiedere la SIM anche in uno dei 900 punti vendita Coop presenti in tutta Italia.

CoopVoce: costi di attivazione e vantaggi inclusi

Per i nuovi clienti il costo di attivazione è pari a 10€, comprensivo di eventuale spedizione a domicilio. Chi ritira la SIM in negozio paga la stessa cifra, mentre i già clienti CoopVoce che passano a EVO 250 devono affrontare un costo unico di 9,90€. A questi si aggiunge, naturalmente, il canone mensile dell’offerta.

Tra i servizi compresi troviamo la possibilità di utilizzare il telefono come hotspot, il servizio LoSai di Coop, che notifica le chiamate perse, e il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo, utile per evitare costi imprevisti. Gli utenti possono contare poi su un’assistenza dedicata tramite app, chat o direttamente con uno specialista.

La copertura CoopVoce, che si appoggia a rete nazionale, è dichiarata al 99,8% del territorio, con navigazione in 4G veloce e stabile. Un altro vantaggio riguarda l’estero. Infatti i 250GB possono essere utilizzati anche in Europa e nel Regno Unito, con le stesse condizioni italiane, per i primi 30 giorni di ogni viaggio. CoopVoce punta così a distinguersi in un settore sempre più affollato, facendo leva non solo su un ampio pacchetto di Giga e chiamate, ma anche sulla trasparenza delle condizioni e sull’assenza di vincoli contrattuali. Un’offerta semplice, chiara e stabile, capace di rispondere alle esigenze di chi vuole navigare online senza pensieri.