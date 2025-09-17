iOS 26: bentornato Windows Vist… ah no! RECENSIONE

Copertina ios 26Copertina ios 26

Quando Apple ha annunciato iOS 26 al WWDC 2025, ho pensato: “bello, ma balla?”. Da utente che usa iPhone, iPad, qualche Mac, app, messaggistica, video, lavoro leggero, mi interessava sapere se questo aggiornamento fosse solo estetica o qualcosa di utile ogni giorno. Dopo averlo installato (su un iPhone compatibile con chip moderno), l’ho usato intensamente per tutta la giornata: notifiche, foto, traduzioni, Maps, Scrittura messaggi, widget. E ti dico subito: è molto di più di un nuovo look.

https://youtu.be/6HZUzjITTkI

Design, interfaccia, usabilità

Con iOS 26 Apple introduce Liquid Glass, un linguaggio grafico che combina trasparenze, elementi traslucidi, riflessi dinamici e bordi più morbidi. Le icone, i menu, le finestre appaiono come se fossero realizzati in vetro leggero, cambiano reattività al moto, alla luce. Non è solo estetica: l’effetto si percepisce anche nelle animazioni e transizioni, rendendo tutto più fluido e “di qualità”.

Ho notato anche la modifica della schermata di blocco: orario dinamico, widget personalizzabili, fondo che reagisce meglio alla luce ambientale. Il Centro di Controllo è più pulito, meno sovraffollato. Nel complesso, l’usabilità è migliorata: le azioni che facevo sempre (aprire fotocamera, rispondere a notifiche) sembrano meno ingessate, più immediate.

Novità principali / Funzionalità nuove

Ecco le funzioni più fighe che mi sembrano utili:, ma che non arrivano tutte da noi in Europa. No comment.

Visual Intelligence: posso tenere premuto o fare screenshot, riconoscere quello che è comparso sullo schermo, cercare con Google o app di terze parti. Se vedo un oggetto o testo in una foto, posso evidenziarlo e agire (cercare, tradurre, comprare). È una di quelle che cambio subito.

Messaggi: sfondi personalizzati, indicatori di digitazione nei gruppi, sondaggi nei messaggi. Adoro la possibilità di cambiare l’aspetto estetico della chat, che dia un po’ di personalità anche nei messaggi di lavoro.

Traduzione in tempo reale: con audio e testo, anche per chiamate e FaceTime. Se chi parla non capisce la mia lingua, l’AI traduce. Non è perfetto, dipende dal microfono, ma spesso serve benissimo per capire al volo. NON ARRIVA DA NOI, sono già arrabbiato.

Foto e Libreria: layout rinnovato, con pannelli “Libreria” e “Collezioni”. Trovo che cercare una foto che ho scattato mesi fa sia molto più semplice. E le animazioni per le scene spaziali rendono alcune immagini animate in modo realistico quando muovo l’iPhone. Non utile per tutti, ma carino da mostrare.

Performance

Usando iOS 26 su un modello recente, non ho visto rallentamenti. Animazioni, transizioni, apertura app e multitasking funzionano bene. La batteria copre bene la giornata, anche con uso misto (notifiche, messaggi, foto, schermo luminoso). C’è la nuova modalità Energia Adattativa che regola consumi in base all’uso, e si sente: quando uso meno lo schermo, il telefono consuma meno. Non è miracolo, ma si nota.

Qualche bug minore: occasionalmente un’animazione che lagga se molte app attive, ma niente che renda inutilizzabile il telefono. Nel complesso, stabilità buona fin dal primo giorno.

Compatibilità

iOS 26 è compatibile con gli iPhone con chip a partire da A13 Bionic: ovvero iPhone 11 e modelli più recenti. Alcune funzioni avanzate (Apple Intelligence, traduzioni live, Visual Intelligence) richiedono chip più recenti, come A17 Pro e successivi.

L’integrazione con l’ecosistema Apple funziona come previsto: continuità, AirDrop, Handoff, sincronizzazione foto, messaggi. Se usi anche iPadOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe, la coerenza nello stile Liquid Glass e comportamento è evidente. Le app più usate (Safari, Foto, Messaggi, CarPlay) sono già aggiornate per sfruttare le novità, app terze stanno aggiornando velocemente.

Privacy

Ci sono novità concrete. Nuovo permesso per accessori cablati: se colleghi qualcosa via cavo mentre il telefono è bloccato, puoi scegliere se consentire sempre, chiedere ogni volta o permettere solo quando lo sblocchi.

C’è una sezione che raggruppa tutti i contatti bloccati e i numeri sconosciuti classificati come spam. Utile se ricevi tante chiamate indesiderate.

TLS con sicurezza quantistica attiva per default: la comunicazione cifrata (quando supportata) ora usa algoritmi più resistenti.

Inoltre, il Recovery Assistant aiuta se il telefono non si avvia normalmente: prova a diagnosticare e recuperare problemi. Non l’ho dovuto usare, ma è rassicurante sapere che esiste.

Conclusioni

Per me, iOS 26 è un aggiornamento che vale il salto. Non cambia radicalmente le abitudini, ma raffina, alleva, completa. È come se Apple avesse dato al sistema operativo quel tocco in più che mancava: più intelligenza, più bellezza, più sicurezza. Se hai un iPhone compatibile, lo installerei subito — anche solo per vedere come Liquid Glass trasforma le icone, per usare la traduzione in tempo reale, per non sentirmi “dietro” nella gestione della privacy.

Non è perfetto per tutti: se il telefono è vecchio, alcune funzioni mancheranno. Se il design trasparente non ti piace, può sembrare troppo “stiloso”. Ma se cerchi un sistema aggiornato, moderno, utile ogni giorno… allora iOS 26 è quello che cercavi. Se si desidera un iPhone Air, la novità dell’anno, lo trovate su Amazon a questo link, mentre le cover le trovate su AliExpress.