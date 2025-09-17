Samsung Galaxy Tab A11+, il tablet che alza il livello della fascia economica

Samsung prepara il lancio della serie Galaxy Tab A11, che includerà due versioni, l’ A11 e A11+. Se il modello base si presenta come un dispositivo di fascia economica, la variante A11+ però sembra sia destinata a catturare l’attenzione. A differenza dei predecessori, infatti, essa adotta un chip sorprendente, il MediaTek Dimensity 7300. Una soluzione pensata per garantire maggiore fluidità e velocità in ogni ambito, dall’usabilità generale al gaming.

Galaxy Tab A11, essenziale ma con display a 90 Hz

Il tablet sarà disponibile in configurazioni da 6 o 8GB di RAM e archiviazione da 128 o 256GB, con possibilità di espansione fino a 2TB tramite microSD. A livello di design, è previsto un display LCD da 11”, cornici sottili e un corpo sottile. Invece, sul fronte fotografico, dovrebbero essere confermati i sensori da 8MP e 5MP già visti sul modello base. Insomma l’A11+ si colloca nel mercato attuale in una posizione strategica. Il nuovo dispositivo è più potente del Galaxy Tab A9+ e persino del Tab S9 FE, pur mantenendosi però al di sotto del TabS10-FE.

Accanto al modello di punta, Samsung

presenterà anche il Galaxy Tab A11, pensato per chi cerca praticità e un prezzo più contenuto. Dotato di schermo LCD da 8,7” con frequenza di aggiornamento a 90Hz, integra il processore MediaTek Helio G99, affiancato da 4GB di RAM e archiviazione da 64 o 128GB espandibili. Con Android 15 già installato e una batteria da 5100mAh, esso rappresenta una soluzione adatta per tutti i giorni.

Sul piano estetico, entrambi i modelli, come detto, manterranno linee moderne e una struttura sottile, disponibile in due colorazioni. La differenza sostanziale resta però a livello tecnico. Infatti se l’A11 è un “economico” tipico della sua categoria, l’A11+ punta invece a rivoluzionare questo concetto, offrendo prestazioni vicine a quelle della fascia media del settore. In ogni caso, Samsung non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale, ma sarà proprio questo elemento a determinare il successo della nuova serie. Insomma, una cosa è ormai certa, il mercato dei tablet low-cost sta cambiando, e il colosso sudcoreano intende guidare questa evoluzione.