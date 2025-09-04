AI: due nuovi strumenti per la governance grazie a un’importante decisione dell’Onu

L’intelligenza artificiale è ormai protagonista di numerose tecnologie che vengono utilizzate giornalmente. Tecnologie da milioni di utenti in tutto il mondo. L’articolo di oggi però riguarda una vicenda inevitabilmente importante in merito all’AI e riguarda proprio una decisione presa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, infatti, grazie a un voto condiviso, i Paesi membri hanno deciso di procedere con l’approvazione dello United Nations Independent International Scientific Panel on AI e del Global Dialogue on AI Governance. Vi starete sicuramente chiedendo di che cosa si tratta nello specifico. Non ci resta che scoprirlo nel corso di questo nuovo articolo.

AI: l’Onu approva due nuovi strumenti

Continuano le novità che vedono come protagonista l‘intelligenza artificiale e questa volta c’è di mezzo anche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non a caso, lo United Nations Independent International Scientific Panel on AI e il Global Dialogue on AI Governance sono due nuovi strumenti che hanno come obiettivo la promozione, oltre che alla cooperazione internazionale, dell’intelligenza artificiale.

Un annuncio che non ha fatto altro che attirare l’attenzione di molti. Oltre al semplice annuncio non sono mancate le parole del portavoce del Segretario generale, Stéphane Dujarric. Egli stesso avrebbe infatti sottolineato che con il voto raggiunto e con i due nuovi strumenti è stato raggiunto un punto importante. Non a caso, viene definita una pietra miliare che segna un passo significativo negli sforzi globali per sfruttare i benefici dell’intelligenza artificiale affrontandone al contempo i rischi. Secondo lo stesso Stéphane Dujarric i due nuovi meccanismi sopra citati non fanno altro che rafforzare l’impegno degli Stati membri a dare seguito al Global Digital Compact, adottato lo scorso settembre come parte del Pact for the Future.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in novità in merito all’intelligenza artificiale e alle numerose iniziative prese dalle aziende tech.