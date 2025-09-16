Xbox Ally, il raffreddamento “zero gravity” sorprende i fan

A meno di due mesi dall’uscita ufficiale, l’Xbox Ally continua a far parlare di sé. Un video promozionale diffuso online mostra per la prima volta nel dettaglio il sistema di raffreddamento definito “zero gravity”, una soluzione pensata per affrontare uno dei problemi più delicati nei dispositivi portatili, la dissipazione del calore.

La console, basata sulla piattaforma AMD Z2, promette di superare il predecessore ASUS ROG Ally sia in termini di potenza che di autonomia. Senza un sistema di raffreddamento efficiente però, ogni miglioramento sarebbe a rischio. Per questa ragione ASUS ha provveduto a sviluppare una tecnologia capace di mantenere stabile il flusso d’aria indipendentemente dall’orientamento del device. Che si giochi sdraiati, in verticale o in orizzontale, ventole e camere di dissipazione lavorano senza cali di efficienza, riducendo al minimo il rischio di surriscaldamento e garantendo sessioni di gioco prolungate.

Xbox Ally tra attesa e dubbi sul prezzo

Se sul piano tecnico la novità convince, resta però un interrogativo legato alla comunicazione. Microsoft e ASUS, infatti, non hanno enfatizzato il raffreddamento “zero gravity” durante le fiere come la Gamescom 2025 né nelle schede prodotto ufficiali. La scelta ha alimentato ipotesi contrastanti. Non è chiaro se si tratti di una semplice strategia di marketing per aumentare l’attesa oppure una volontà di non oscurare design ed ergonomia, altri punti forti della nuova console.

Intanto anche la concorrenza si muove. Pochi giorni fa Lenovo ha presentato il nuovo Legion Go, con un prezzo di listino fissato a 1.299€. La cifra ha diviso gli appassionati, e ora molti si chiedono se anche Xbox Ally e la sua versione potenziata AllyX si collocheranno nella stessa fascia premium o se Microsoft punterà a un prezzo più contenuto per conquistare un pubblico più ampio. Le indiscrezioni lasciano pensare a un posizionamento inferiore, ma finché non arriverà un annuncio ufficiale restano solo ipotesi.

Per ora il raffreddamento “zero gravity” resta una delle caratteristiche più discusse della nuova Xbox Ally, un dettaglio tecnico che potrebbe fare davvero la differenza nel competitivo mercato delle console portatili.