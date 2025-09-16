Windows: finestra a schermo intero se ti scade un abbonamento

Microsoft ha deciso di fare le cose in grande e dunque sta introducendo all’interno di Windows 11 una nuova schermata pensata per coloro che hanno un abbonamento Microsoft 365 in scadenza o con un pagamento non è andato a buon fine, questa schermata fa dare remind per l’appunto per il rinnovo di suddetto abbonamento, ciò secondo l’azienda aiuterà coloro che ne hanno bisogno a evitare problemi da questo punto di vista.

Qualcosa di già visto

Nello specifico, la schermata in questione si chiama SCOOBE, acronimo di Second-chance out-of-box experience, si tratta di una tipologia di schermata che abbiamo già visto in precedenza dal momento che si tratta di una di quelle che ti obbligano a interagire con essa prima di consentirti di continuare ad utilizzare il tuo pc, nello specifico la schermata si apre all’avvio del pc e prima di lasciarti il desktop ti obbligherà a prendere una decisione, che ovviamente non deve necessariamente corrispondere al rinnovo dell’abbonamento a 365.

Microsoft ha fatto sapere che di fatto si tratta di una schermata pensata per consentire agli utenti di rinnovare e aggiornare il metodo di pagamento in modo facile e veloce, onde evitare di soffrire di interruzioni durante l’utilizzo dei servizi correlati a Microsoft 365 come ad esempio il cloud e tutti i pacchetti inclusi con esso, tra l’altro l’azienda ha sottolineato che si tratta di una versione semplificata dal momento che consentirà o di aggiornare il metodo di pagamento oppure di non procedere con il rinnovo e interrompere l’utilizzo dei servizi.

Come potete intuire da voi questa funzionalità è stata introdotta all’interno del canale di sviluppo di Windows 11 è solo in un secondo momento arriverà a livello globale, la società si riserverà infatti di raccogliere prima tutti i feedback legati a questa nuova possibilità per poi prendere una decisione definitiva su essa, dunque non rimane che attendere la reazione della community.