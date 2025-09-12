ASUS ProArt P16: laptop OLED con potenza AI e RTX 5070

Il mercato dei portatili dedicati a creator e professionisti della produzione multimediale si arricchisce con l’arrivo del nuovo ASUS ProArt P16 (H7606). Si tratta di un notebook progettato per chi lavora con foto, video, animazioni e design, che promette prestazioni da workstation in un formato compatto e trasportabile. La combinazione di display OLED 4K touchscreen, schede grafiche NVIDIA RTX serie 50 e CPU AMD di nuova generazione con acceleratore AI integrato lo rendono una soluzione all’avanguardia per chi vuole spingersi oltre i limiti del classico laptop.

ASUS alza l’asticella per i creator con il ProArt P16, Display OLED 4K e precisione cromatica

Il cuore dell’esperienza con questo dispositivo è il pannello OLED da 16 pollici con risoluzione 4K. È un display che non solo garantisce immagini nitide e profonde, ma permette anche l’utilizzo dello stilo MPP 2.0, trasformando il portatile in una tela digitale ideale per illustratori e designer.

Potenza grafica e intelligenza artificiale

Sotto la scocca, il ProArt P16 integra le più recenti CPU AMD Ryzen AI con NPU dedicata da oltre 50 TOPS, affiancate da una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU ottimizzata con i driver Studio. Questa combinazione permette di sfruttare strumenti AI non solo per editing video o rendering 3D, ma anche per processi automatizzati che semplificano la gestione dei contenuti. ASUS include inoltre strumenti come StoryCube e MuseTree, applicazioni basate su AI per organizzare, catalogare e creare con maggiore velocità.

Il design elegante con finitura “Nano Black” nasconde una struttura robusta, testata secondo gli standard militari MIL-STD-810H. Il dispositivo è stato studiato per resistere a urti, vibrazioni e condizioni ambientali critiche, pur mantenendo un profilo sottile e facilmente trasportabile. Non mancano un sistema di raffreddamento a tre ventole con metallo liquido, porte USB4 a 40 Gbps, HDMI 2.1, lettore SD Express 7.0 e Wi-Fi 7 per garantire connessioni sempre veloci.

Un laptop che guarda al futuro

Con il ProArt P16, ASUS propone un dispositivo che non si limita a offrire potenza, ma integra funzionalità di intelligenza artificiale e un design pensato per chi lavora ovunque. È un laptop che parla ai più creativi, videomaker e professionisti che cercano uno strumento capace di coniugare prestazioni, portabilità e affidabilità, anticipando quella che sarà la nuova generazione di PC “AI-powered”.