Toyota Corolla, in Cina debutta il nuovo design

Toyota si prepara ad aggiornare uno dei suoi modelli più importanti, la Corolla, da decenni tra le auto più vendute al mondo. Dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese arrivano le prime immagini della nuova versione destinata al mercato locale, che mostrano un deciso rinnovamento estetico.

La parte frontale, completamente ridisegnata, segue lo stile già visto su Prius, CH-R e RAV4. Emergono i gruppi ottici a forma di C, collegati da una sottile striscia luminosa, e un paraurti più aerodinamico con presa d’aria ridimensionata. Le foto diffuse online riguardano la versione berlina, non disponibile in Italia. L’interesse sulla nuova vettura però è molto alto, perché questo restyling potrebbe anticipare le mosse della casa giapponese anche in Europa.

Toyota Corolla, novità attese anche in Europa?

La generazione attuale della Corolla è stata introdotta nel 2019 e ha già ricevuto due aggiornamenti, l’ultimo a inizio 2025. Il modello però inizia a mostrare i segni del tempo. Dopo sei anni di carriera, un restyling profondo o una nuova generazione sembrano così inevitabili. L’aggiornamento cinese, quindi, potrebbe rappresentare un’anteprima di ciò che vedremo anche sul mercato europeo.

Non c’è ancora una data ufficiale per il debutto della nuova Corolla in Cina, né conferme sul suo arrivo in altri mercati. Il successo della vettura lascia intuire che Toyota non potrà limitare queste novità al solo pubblico asiatico. In attesa di notizie ufficiali, c’è però una certezza! Ovvero che nel 2026 partirà nel Regno Unito la produzione della Toyota GR Corolla, versione sportiva destinata con ogni probabilità anche al Vecchio Continente.

La strategia di Toyota è già comunque piuttosto chiara. La nota casa automobilistica intende consolidare i suoi modelli più popolari puntando su efficienza e design, senza rinunciare a versioni sportive che possano rafforzare l’immagine del marchio. Con l’arrivo della nuova Corolla, l’ azienda conferma così di voler continuare ad essere protagonista di un settore sempre più competitivo come quello attuale, capace di attrarre milioni di clienti a livello mondiale.