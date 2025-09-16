Windows 11 evolve il tasto Xbox: apre anche le app attive con Task View

Microsoft ha introdotto una funzionalità inedita per i controller Xbox connessi a PC. Il tasto centrale con il logo Xbox ora consente di gestire anche le app attive su Windows 11, oltre alle funzioni di gioco. Con l’ultimo aggiornamento in anteprima, disponibile nei canali Dev e Beta, quel tasto si trasforma in uno strumento multifunzione. Oltre ad avviare la Game Bar e spegnere il controller, ora permette l’accesso diretto a Task View. La schermata che mostra tutte le finestre e i desktop virtuali aperti.

Gaming e produttività si incontrano: il controller Xbox diventa parte dell’interfaccia PC

Il funzionamento è semplice. Con una pressione breve si attiva la Game Bar, con una pressione prolungata si apre Task View. Mentre tenendolo premuto più a lungo si spegne il controller. La nuova funzione è già testabile sulle versioni 25H2 build 26220.6682 e 24H2 build 26120.6682 di Windows 11. Microsoft l’ha presentata come un modo per ampliare il ruolo dei controller Xbox all’interno del sistema operativo. Rendendoli utili non solo in gioco ma anche nella produttività quotidiana. Specialmente su dispositivi portatili.

Questa nuova integrazione si rivela particolarmente interessante per chi utilizza dispositivi ibridi o portatili da gaming, come le console ROG Ally e Ally X. In assenza di mouse e tastiera, poter passare tra le finestre con un semplice gesto sul controller può migliorare notevolmente la navigazione e l’esperienza d’uso.

Microsoft ha sottolineato che si tratta di un primo passo per ridefinire l’interazione tra hardware da gioco e sistema operativo. Tuttavia, c’è un problema noto: alcuni utenti segnalano crash del sistema quando il controller è connesso via Bluetooth. In attesa di una patch ufficiale, la soluzione temporanea è rimuovere manualmente il driver XboxGameControllerDriver.inf tramite Gestione Dispositivi.

Nel frattempo, è stata pubblicata anche la ISO ufficiale della build 25H2 di Windows 11. Che è disponibile per il download sul portale Insider. Il file consente sia aggiornamenti diretti sia reinstallazioni complete ed è pensato per preparare il rollout generale atteso a ottobre. Anche in questo caso, Microsoft punta a rendere più accessibile e personalizzabile l’ecosistema per utenti avanzati e gamer.