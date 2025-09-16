Fa discutere particolarmente un recente video pubblicato in occasione di un congresso americano (USA). Video che vede come principale protagonista un missile Hellfire lanciato da un drone statunitense e che colpisce un oggetto volante non identificato. L’oggetto sembrerebbe essere stato localizzato al largo dello Yemen.

Quel che sappiamo è che è stato proprio il deputato repubblicano Eric Burlison a rendere pubblico questo particolare video. Tutto in occasione di una sessione della sottocommissione della Camera dedicata alla tematica degli avvistamenti UAP. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a questa discussa tematica.

USA: missile colpisce UFO al largo dello Yemen

Continua a essere al centro di alcune discussioni il video diffuso negli USA. Come anticipato, si tratta di un video diffuso in occasione di un congresso americano. Secondo quanto annunciato, il video pubblicato risale al 30 ottobre 2024 da un MQ-9 Reaper.

Di questo video catturano particolarmente l’attenzione alcuni dettagli che risultano evidenti durante la visione. Viene infatti mostrato un oggetto brillante muoversi rapidamente. In seguito all’impatto del missile, pero, anziché un esplosione o conseguenti danni, l’oggetto non identificato sembra sia riuscito a rimanere completamente intatto. Tanto da continuare lungo la traiettoria iniziale.

Proprio per questo motivo il video reso pubblico in occasione di un’audizione al Congresso americano è diventato protagonista di numerose discussioni che riguardano gli avvistamenti UAP. Quel che sappiamo è che durante l’udienza, l’investigatore George Knapp ha commentato che quel missile è stato in grado di colpire in pieno l’oggetto che sembra semplicemente rimbalzare. In seguito, secondo l’investigatore l’oggetto continua la sua corsa come se nulla fosse accaduto.

Quanto accaduto, però, sembrerebbe non essere il primo e singolo caso. Già in passato si era discusso di simili avvenimenti. Giunti a questo punto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e novità in merito a questa discussa situazione.