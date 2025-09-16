One UI 8.0, Samsung inizia l’update dalla famiglia Galaxy S25

Samsung ha ultimato i lavori di ottimizzazione della One UI 8.0 e la nuova versione del sistema operativo proprietario è in fase di rilascio per i device compatibili. Il major update messo a punto dall’azienda arriverà inizialmente per i Galaxy S25 e gli attuali top di gamma saranno i primi device a riceverlo.

Questa fase del roll-out del software sembra destinata esclusivamente agli utenti coreani e seguirà due strade differenti. Coloro i quali hanno testato in anteprima la versione beta sulla famiglia Galaxy S25 potranno aggiornare direttamente i device passando dalla beta alla stabile. Tutti gli altri utenti riceveranno la notifica di aggiornamento passando dalla One UI 7 alla versione successiva.

Il peso del pacchetto di aggiornamento varia a seconda del modello e della tipologia di update, passando da circa 550 MB fino a 3,9 GB nel caso di installazione completa. Dopo il vantaggio temporale per gli utenti della Corea del Sud, la One UI 8 sarà rilasciata anche per tutti gli utenti internazionali.

Samsung ha avviato il rilascio della versione stabile per l’aggiornamento One UI 8.0 su tutti i device della famiglia Galaxy S25

I dispositivi attualmente supportati sono Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge. Nonostante alcuni analisti ritenevano che per questo modello sarebbero state necessarie ulteriori settimane di sviluppo, Samsung ha sorpreso tutti includendo il device nella prima tornata di aggiornamenti.

Possiamo immaginare che entro la fine del mese, l’aggiornamento alla One UI 8.0 sarà rilasciato anche per gli altri device Samsung. In seconda battuta verranno aggiornati i foldable Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. A seguire la notifica di aggiornamento arriverà anche per il Galaxy S24 e i foldable di precedente generazione.

L’obiettivo di Samsung è quello di completare la distribuzione della versione stabile di One UI 8.0 su tutti i dispositivi Galaxy compatibili entro la fine dell’anno. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.