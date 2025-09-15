UFO resiste a un missile USA: video sconcerta Congresso e opinione pubblica

Un drone MQ-9 Reaper ha registrato una scena che lascia senza fiato. Un missile Hellfire è stato lanciato contro un oggetto che sorvolava le acque dello Yemen. Un UFO? L’impatto non ha prodotto l’effetto previsto: non ci sono state esplosioni visibili. L’oggetto ha proseguito la traiettoria come se nulla fosse accaduto. Il deputato Eric Burlison ha mostrato il video in una sessione della sottocommissione della Camera. Ha commentato che le immagini parlano da sole, ma non ha rivelato la fonte della registrazione, ha solo ribadito la necessità di maggiore trasparenza sulle attività legate agli UAP. L’episodio si è collocato in un periodo di forti tensioni nello stretto di Bab el-Mandeb. Le acque erano teatro di attacchi dei ribelli Houthi contro imbarcazioni militari e commerciali. In quel contesto, ogni oggetto non identificato era osservato con attenzione estrema.

Le reazioni in aula ed il mistero dell’UFO

L’investigatore George Knapp, presente all’udienza, ha parlato di un missile che sembrava rimbalzare sull’oggetto, senza neanche scalfirlo. L’uomo ha aggiunto infatti che il cosiddetto UFO non ha mostrato alcun danno. Anche altri testimoni hanno espresso stupore per l’inutilità di un’arma progettata per annientare bersagli corazzati. Il paragone con altri episodi celebri è apparso inevitabile. Nel 2015 un video noto come “Go Fast” aveva mostrato un oggetto in rapido movimento sull’Oceano Pacifico. Allora alcuni analisti ipotizzarono un pallone meteorologico e un’illusione ottica. Questa nuova registrazione, però, proviene da un’area di guerra e appare più nitida. Un’illusione è davvero sufficiente a spiegare ciò che si vede? L’aula ha ascoltato in silenzio. Le immagini restavano nella mente come un enigma che sfidava la logica.

Il Pentagono, attraverso l’All-domain Anomaly Resolution Office, continua a indagare sugli avvistamenti ed ha dichiarato che finora non ci sono prove di un legame con attività extraterrestri. UFO o non UFO, questo non si saprà mai? Restano tuttavia episodi non chiariti, che alimentano dubbi e sospetti. l video del 30 ottobre 2024 solleva domande inquietanti. Un’arma moderna può davvero colpire senza conseguenze? Un oggetto così resistente può essere spiegato con la tecnologia terrestre? Oppure la verità si nasconde ancora dietro veli di segretezza? Ciò che emerge è un senso di smarrimento. Un missile che non ferma il bersaglio, che sia un UFO o un qualsiasi oggetto, mette in discussione certezze militari e scientifiche.