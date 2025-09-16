Forni da incasso HiSense, eleganza in vetro e tecnologia a vapore

Hisense rinnova la sua gamma di forni da incasso, puntando su eleganza, materiali di qualità e tecnologia avanzata. I nuovi modelli si caratterizzano per un design in vetro temperato nero che conferisce un aspetto moderno e sofisticato a qualsiasi cucina. Mentre le funzioni intelligenti rendono la cottura più precisa e versatile.

Tecnologia a vapore e prestazioni elevate per i nuovi forni HiSense

Tra le principali novità troviamo l’integrazione della cottura a vapore, pensata per preservare sapore, consistenza e valori nutrizionali degli alimenti. Grazie a questa tecnologia, è possibile preparare piatti più sani senza rinunciare al gusto, dal pane fragrante alle verdure al dente. I forni Hisense combinano inoltre modalità tradizionali e convezione, permettendo di passare rapidamente tra cotture delicate e più intense.

I modelli di nuova generazione sono dotati di pannello touch intuitivo e display digitale, che semplifica la gestione dei programmi di cottura e consente di monitorare tempi e temperature in tempo reale. La pulizia risulta altrettanto comoda grazie ai rivestimenti autopulenti e ai sistemi di gestione del vapore.

Design e funzionalità per cucine moderne

L’eleganza del vetro temperato non è solo estetica poiché le superfici lisce e uniformi rendono il forno facile da pulire e resistente ai graffi. I nuovi modelli sono disponibili in diverse capacità e formati, pensati per adattarsi a cucine di ogni dimensione. La combinazione di design minimalista e tecnologia avanzata permette di inserire questi forni in contesti moderni e contemporanei, senza sacrificare spazio o funzionalità.

Oltre alla cottura a vapore, Hisense ha integrato programmi automatici per pane, pizza, arrosti e dolci, rendendo più semplice ottenere risultati professionali anche a casa. La gamma offre inoltre connettività intelligente per alcuni modelli, permettendo di controllare e monitorare il forno tramite app apposite.

Con questa nuova linea di forni da incasso, Hisense conferma la propria capacità di unire estetica e innovazione, offrendo prodotti pensati per chi cerca eleganza, praticità e risultati di cottura impeccabili.