Truffa con la tecnica di PagoPa: ecco come vi fregano i soldi

La nuova truffa che sta girando in questo periodo è degna di nota in quanto porta il nome di uno dei sistemi di pagamento elettronici più famosi in assoluto: PagoPa. In particolare è un messaggio a tenere banco, il quale non deve essere assolutamente assecondato per evitare di finire in problematiche molto difficili da risolvere.

La nuova truffa terribile che purtroppo ha stregato tantissimi utenti: eccola qui

Se ne sono viste davvero tante ultimamente di truffe pericolose, ma questa probabilmente è una di quelle più terribili. Sta girando nella posta elettronica di tantissimi utenti italiani un messaggio a nome di PagoPa, celebre metodo di pagamento elettronico che però non c’entra nulla con tutto quello che sta succedendo. Come potete vedere in basso, il testo parla di un pagamento da completare a causa di un ritardo, con tanto di numero di riferimento, ovviamente inventato. Fate attenzione a non cascarci in quanto la volontà dei truffatori è solo quella di portare via denaro ai poveri utenti vittime della truffa. Ecco il testo:

“Caro utente,

Il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento della multa per la violazione del codice della strada, registrata con riferimento numero #R7230033407 per eccesso di velocità.

L’importo della multa di €125,00 non è ancora stato pagato. Clicca sul link qui sotto per visualizzare i dettagli della multa e completare il pagamento in modo sicuro:

Controlla e paga la multa

Se il pagamento non viene effettuato entro 72 ore, l’importo della multa aumenterà a €256,00 e 6 punti verranno decurtati dalla tua patente di guida, in conformità con l’Articolo L. 142-8 del Codice della Strada.

Ti invitiamo a effettuare il pagamento il prima possibile per evitare ulteriori penali.

Ti ringraziamo per l’attenzione e per la rapida risoluzione di questa situazione.

Cordiali saluti,

Il team di PagoPA

Questo è un messaggio automatico. Ti preghiamo di non rispondere.”