Truffa phishing: un SMS può fregare gli utenti così

È cominciata una nuova settimana da pochi giorni ma già ci ritroviamo a parlare di una truffa molto pericolosa che purtroppo sta avendo luogo anche in Italia. Tutto avviene tramite posta elettronica per cui dovete stare molto attenti.

La truffa si nasconde sotto due messaggi molto diversi tra loro ma con lo stesso intento

Il primo messaggio purtroppo è sempre uguale: fa credere alle persone di dover rinnovare il loro iCloud di Apple, cosa fasulla. È una truffa:

“Cloud!

Il tuo metodo di pagamento è scaduto: aggiorna le tue informazioni di pagamento…

Se non hai abbastanza spazio nel Cloud, puoi aggiornare il tuo piano di archiviazione.

Le tue foto e i tuoi video verranno eliminati oggi.!!!

Non siamo riusciti a rinnovare il tuo Cloud Storage !! Senza spazio Cloud, potresti perdere tutti i dati e i file archiviati sul servizio Cloud.

Non siamo riusciti a rinnovare il tuo spazio di archiviazione Cloud! Senza spazio Cloud, potresti perdere tutti i dati e i file archiviati nel Cloud.

Senza Cloud Space, potresti non essere in grado di archiviare tutti i tuoi file di dati nel servizio Cloud. Servizio di sincronizzazione fornito da Apple che consente agli utenti di archiviare i propri dati, come foto, video, documenti e altro ancora, sui server Apple e di accedervi da qualsiasi dispositivo..

AGGIORNA I MIEI DATI DI PAGAMENTO

ID abbonamento

558364514995920

Prodotto

Archiviazione Cloud

Data di scadenza

09/06/2025!

CONTROLLA ORA!“.

Questo è il primo messaggio che purtroppo tanti utenti hanno creduto veritiero, ma ce n’è anche un altro a tutt’altro sfondo:

“Sono sicuro di avere ancora un corpo sexy alla mia età.

Mi sono iscritto qui per dare libero sfogo a tutti i miei desideri repressi.

Voglio un uomo che possa usare la mia esperienza in camera da letto.

Spero che tu non me lo neghi, ti voglio.

Propongo di trovarmi nel mio profilo Lovepussy_Soleil_75, qui parleremo di tutto in chat.

Divertiti, ama Soleil.“