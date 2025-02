Toyota GR Corolla, forse la nuova generazione

La nuova Toyota GR Corolla, si può dire che è un frutto proibito per noi europei, perchè non la abbiamo sul nostro mercato. Questo fatto ci dispiace, avrebbe tutte le caratteristiche necessarie per essere una sportiva apprezzata anche da noi e magari far divertire tutte quelle persone che hanno la possibilità di pilotarla. A prescindere dal nuovo tipo di industria auto che si dirige verso l’elettrificazione, comunque la Gazoo Racing, la divisione della Toyota sembra che continuerà a realizzare hot hatch con motori ancora endotermici. Quindi c’è la possibilità che possa presentarsi l’occasione di una nuova generazione riguardo questa sportiva.

La nuova generazione per hot hatch di Toyota, forse potrebbe arrivare.

Mentre attendiamo nuove informazioni, già si pensa a come potrebbe essere la nuova sportiva giapponese. L’artista digitale Theottle ha composto un render di questa possibile nuova Toyota GR Corolla, basandosi sull’ultimo linguaggio del design della casa Toyota. La macchina rimane comunque fedele alla filosofia del modello odierno ed è caratterizzata da un body kit che la rende molto aggressiva . Troviamo passaruota allargati, un paraurti più aeroso e ampio, sfoghi d’aria per i parafanghi anteriori, assetto ribassato e dei cerchi in lega. Al posteriore sono presenti LED con sviluppo orizzontale e più sottili, un ampio spoiler e un doppio scarico.

Adesso dal punto di vista meccanico non abbiamo specifiche precise. Comunque si pensa che la piattaforma rimarrà invariata. Tuttavia ci potrebbe essere un evoluzione dell’attuale motore tre cilindri turbo di 1,6 litri da 304 CV, oppure il nuovo 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata che sta in sviluppo. Unità che potrebbe tornare sulla futura Toyota Celica che in versione omologata per un utilizzo su strada potrebbe erogare fino a 400 CV. La trazione, comunque, rimarrebbe integrale. Quindi siamo ansiosi di attendere fino al 2026 per la nuova generazione della Corolla, probabilmente la sua versione sportiva arriverà con un pò di ritardo.