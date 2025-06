Toyota Corolla Cross cambia design: novità in Europa nel 2025

La Toyota Corolla Cross ha deluso le aspettative nel mercato europeo. Solo 11.259 unità sono state vendute fino ad aprile. Il calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024 ha fatto capire come il modello non riesca a conquistare il pubblico. Definita da Toyota stessa come “non perfetta per l’Europa”, la Corolla Cross si trova in una posizione delicata. Il restyling recente ha portato solo lievi ritocchi al frontale, senza rinnovare lo spirito dell’auto e senza colpire. Il SUV compatto continua a usare la piattaforma TNGA, la stessa di tanti altri modelli del marchio, ma sembra non bastare. Andrea Carlucci ha riconosciuto il problema dell’auto e ha esposto qual è il suo parere. Secondo il responsabile della strategia e del marketing di Toyota Europe, il design attuale è troppo “globale”. La Corolla Cross manca di quel tocco “frizzante” che cattura lo sguardo dei clienti europei.

Design troppo piatto per un continente esigente: la Toyota cambia strategia

Chi sceglie un SUV oggi cerca emozione, identità, carattere. La Toyota Corolla Cross, nata per adattarsi a mercati diversi, finisce per non colpire nessuno davvero. Troppo simile ad altri modelli Toyota, troppo generica nel profilo, troppo poco emozionale nel frontale. Il brand ha capito che i clienti europei vogliono linee più audaci, soluzioni stilistiche su misura. I gusti del pubblico d’Europa sono netti, sofisticati, spesso difficili da prevedere e la Toyota Corolla Cross, così com’è oggi, non accende l’interesse. Se davvero vuole restare competitiva, dovrà rinnovarsi in profondità. Carlucci ha lasciato intendere che la prossima generazione potrebbe differenziarsi in modo chiaro da quella attuale.

Quando arriverà la nuova generazione? Non si sa con precisione. L’attuale è sul mercato da circa cinque anni e il ciclo potrebbe durare almeno altri due. Toyota però sta già studiando una nuova versione. Il vantaggio offerto dalla piattaforma TNGA è di parte fondamentale, dato che consente di modificare la parte superiore della carrozzeria, adattandola ai gusti locali. La prossima Toyota Corolla Cross europea sarà davvero diversa? Toyota sembra pronta a cambiare rotta, con l’obiettivo di riaccendere l’interesse e rialzare le vendite. Per ora, resta solo una promessa ed il pubblico deve solo star ad aspettare.