Offerta Windtre: 200 Giga e 5G a 7,99€ al mese

Windtre lancia un’offerta pensata per chi vuole navigare senza pensieri e restare sempre connesso, sia in Italia sia in Europa. Con 200 giga a disposizione e la possibilità di navigare alla massima velocità del 5G, gli utenti possono raggiungere fino a 2 Gbps, una soglia che rende lo streaming, il gaming e le chiamate in alta definizione un’esperienza fluida e senza interruzioni. Per chi viaggia o passa periodi all’estero, l’offerta include 10,1 giga extra in Unione Europea, così da restare sempre raggiungibili senza costi aggiuntivi. Voce illimitata e 50 SMS completano il pacchetto, permettendo di comunicare liberamente con amici, colleghi e familiari.

Voce illimitata, 5G e dati extra: Windtre punta al massimo

Attivare la SIM è semplice e veloce, soprattutto online. In pochi clic si può ricevere la SIM a casa entro due giorni lavorativi o attivarla subito in formato eSIM, e grazie all’integrazione con SPID o CIE l’attivazione diventa quasi immediata. Il numero è disponibile entro 48 ore, e il credito residuo della vecchia SIM viene trasferito automaticamente, senza dover pensare a passaggi complicati. Tutto questo a partire da 7,99 euro al mese, con attivazione gratuita, rendendo l’offerta accessibile e competitiva.

La copertura è un punto di forza: il 97% della popolazione è raggiunta dal 5G, mentre il 4G arriva al 99,7%. Grazie a un’infrastruttura moderna e capillare, gli utenti possono godere di connessioni stabili e veloci praticamente ovunque. Per ogni dubbio o necessità, l’assistenza è sempre a portata di mano: sia nei più di 3.500 negozi sul territorio sia tramite il numero gratuito 159, garantendo supporto immediato per offerte, SIM e contratto.

L’App Windtre, tra le più apprezzate sugli store Apple e Android, permette di gestire l’offerta in modo semplice e intuitivo, con un punteggio di 4,3 su 5 riconosciuto dai consumatori. Inoltre, grazie al programma Winday, ogni giorno arrivano sconti e regali dai migliori brand e il 10% degli acquisti su Amazon.it viene accreditato come traffico telefonico, insieme a concorsi, giochi e altre opportunità di intrattenimento. L’offerta, quindi, non è solo un pacchetto di dati e chiamate, ma un vero e proprio ecosistema pensato per chi vuole sfruttare al massimo il proprio smartphone, senza complicazioni e con vantaggi concreti a portata di mano.