ho. Mobile sbanca: 200GB disponibili in 5G SOTTOCOSTO ad agosto

Tra i virtuali più noti in Italia, ho. Mobile torna a farsi sentire con una proposta che mette insieme tanti giga, prezzo bloccato e una serie di modalità di attivazione pensate per andare incontro a esigenze diverse. L’offerta parte da un costo chiaro, senza vincoli nascosti, e si distingue per la possibilità di scegliere anche la eSIM per attivare la linea in pochi minuti.

I contenuti dell’offerta di ho. Mobile stupiscono gli utenti

Il piano ha un canone mensile di 9,99€, confermato per sempre. Nel pacchetto rientrano 200 giga di traffico dati con accesso al 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. A completare il quadro c’è anche il servizio di assistenza tramite WhatsApp, utile per ricevere supporto rapido direttamente dall’app di messaggistica.

Per attivare l’offerta è richiesta una ricarica iniziale di 10€, che copre il primo mese. A questa si aggiunge un contributo di attivazione di 2,99€ una tantum, portando la spesa iniziale complessiva a 12,99€. La SIM è gratuita, mentre chi preferisce la eSIM può completare tutto online pagando solo 1,99€, con il vantaggio di attivare la linea quasi subito senza attendere la spedizione fisica.

Le modalità di attivazione disponibili

ho. Mobile mette a disposizione tre strade per l’attivazione, tutte molto semplici ed intuitive anche per chi è alle prime armi:

Pagare online e ricevere la SIM a casa, con possibilità di completare la registrazione tramite app, in edicola o in tabaccheria;

Ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta;

Scegliere la eSIM, pagando online e attivando l’offerta in pochi minuti.

Questa flessibilità permette di scegliere la modalità più comoda, senza rinunciare alla semplicità che da sempre caratterizza il brand.

Con la sua nuova offerta, ho. Mobile si conferma un’alternativa competitiva nel panorama delle tariffe mobili, puntando su tanti giga in 5G, un prezzo stabile e opzioni di attivazione immediate.