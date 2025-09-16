Ad
martedì, Settembre 16, 2025
Amazon Festa delle Offerte Prime: sconti irresistibili e shopping natalizio anticipato

La Festa delle Offerte Prime torna con sconti eccezionali in Italia e nel mondo, portando risparmi, sorprese e un’esperienza di acquisto ancora più smart.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon ritorna e prenderà il via il 7 ottobre, un minuto dopo la mezzanotte, e durerà solo fino al giorno successivo. L’evento segna l’apertura della stagione natalizia, con centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie. I clienti Prime potranno anticipare i regali con promozioni su marchi come Philips, Adidas, Sony, De’Longhi, Kenwood, Foppapedretti e Vileda. Una scelta vastissima che spazia dalla casa all’elettronica, dalla moda alla bellezza, dai giochi alla cura della persona, insomma ce ne è per tutti su Amazon. In più, spazio ai prodotti Made in Italy, disponibili su una vetrina dedicata per valorizzare le piccole e medie imprese italiane.

Secondo un’indagine HarrisX, un terzo dei consumatori considera gli eventi di offerte la motivazione principale per acquistare online ed è per questo che Amazon ci tiene ad anticiparsi sui tempi. Pianificazione e risparmio dominano le scelte, con oltre la metà che definisce budget precisi. Con l’autunno, lo sguardo si sposta sui doni: quasi un quarto pianifica i regali per feste e compleanni. Quest’anno su Amazon l’esperienza diventa ancora più intuitiva con Rufus, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale generativa, capace di guidare, confrontare e suggerire prodotti.

Offerte anticipate esclusive e consegna rapida su Amazon

I clienti Prime possono già approfittare di sconti anticipati. Fino al 35% sui prodotti di bellezza di marchi come Rilastil, CeraVe e Collistar. Fino al 25% su moda e sport con marchi come Boss, Lacoste e Levi’s. Ci sono poi offerte fino al 25% sui marchi Amazon, con accessori e tecnologia Amazon Basics a partire da 5€. Non finisce ancora con gli sconti fino al 30% sulla linea Amazon Essentials. Promo anche che arrivano al 30% su Amazon Fresh con brand come Ferrero, Danone, P&G e Calvé, consegne in giornata e un codice WELCOME30 dedicato ai nuovi clienti. A tutti sconti ci sono anche quattro mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited per i clienti Prime idonei, tre mesi per gli altri. Da non dimenticare i dispositivi Amazon come Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring e Blink in offerta dal 1° ottobre. Attenzione poi, con Amazon Business si ha uno sconto del 40% fino a 100€ sul primo acquisto.

Durante l’evento, i clienti Prime potranno inoltre contare su spedizioni veloci, in giornata o in un giorno, senza costi aggiuntivi. Disponibili opzioni di ritiro presso Amazon Locker e Amazon Counter, oltre alla consegna Il Mio Giorno Amazon. Per i pagamenti, ampia scelta: carte, contanti, addebito diretto, rate, buoni regalo e BANCOMAT Pay. Gli studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni otterranno un rimborso del 10% sulle categorie idonee, con Prime a metà prezzo dopo tre mesi gratuiti. Non è il segnale che il Natale è già iniziato? Forse un tantino in anticipo, ma quando si tratta di risparmio si perdona tutto!

