Apple iPhone 17 Pro Max: consegne in ritardo

Apple ha avviato i preordini per la serie iPhone 17 e i primi dati mostrano un andamento già differente tra i vari modelli in commercio. Il più ricercato sembra essere il 17 Pro Max, il dispositivo di fascia più alta, che registra tempi di consegna molto più lunghi rispetto al resto della linea. Le spedizioni per molte configurazioni, soprattutto nelle varianti da 512 GB, 1TB e 2TB, sono infatti previste tra il 6 e il 13 ottobre, con disponibilità ridotta anche negli Apple Store. Una situazione che ricorda quanto avvenuto negli anni passati con i modelli Pro Max, spesso i più attesi dal pubblico.

Più variegata è la situazione per iPhone 17 e 17 Pro. Alcune colorazioni risultano disponibili già dal 24 settembre, mentre altre tardano fino a inizio Ottobre. Anche qui la domanda sembra elevata, con particolari difficoltà per le versioni in argento e arancione cosmico. Nei negozi la situazione è varia. Alcune versioni saranno ritirabili dal day one, altre invece non compariranno sugli scaffali prima di fine mese.

Apple iPhone Air: disponibilità immediata ma vendite sotto le attese

Il modello ultrasottile del marchio invece sembra non convincere appieno il pubblico al lancio. È completamente diversa infatti la condizione dell’ iPhone Air, il nuovo arrivato nella famiglia. Apple lo ha presentato come il modello più sottile mai prodotto, con uno spessore inferiore ai sei millimetri e un design particolarmente leggero. Nonostante l’innovazione stilistica, la disponibilità è completa in tutte le versioni e colorazioni già dal 22 settembre, con possibilità di ritiro in negozio a partire dal 19 settembre.

La rapidità di consegna, unita all’assenza di esaurimenti immediati, fa pensare che la domanda non abbia raggiunto i livelli delle altre varianti. Una partenza lenta che ricorda la prima generazione di MacBook Air, che era stata criticata al lancio ma poi diventata un riferimento. Resta da capire se iPhone Air saprà conquistare il pubblico nel medio periodo o se rimarrà un prodotto di nicchia.

Intanto, i prezzi restano elevati. L’iPhone 17 parte da 979€, mentre il Pro Max tocca quota 1.739€. Il nuovo iPhone Air viene proposto a 1.239€, posizionandosi a metà tra i modelli base e i Pro.