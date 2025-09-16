Google Meteo non sarà più disponibile su Wear OS 6: ecco cosa cambia

Pixel Watch
Con l’arrivo di Wear OS 6, Google ha deciso di ritirare l’app Meteo dalle nuove installazioni, segnando un cambiamento importante nella gestione delle informazioni meteorologiche sugli smartwatch. La novità riguarda in particolare i nuovi dispositivi, mentre chi già utilizza l’app potrà continuare a farlo senza interruzioni.
Fine del supporto per le nuove installazioni
La principale conseguenza è che l’app Google Meteo non sarà più scaricabile sui dispositivi aggiornati a Wear OS 6. Gli utenti dovranno quindi affidarsi alle applicazioni meteo preinstallate dai produttori di smartwatch o alle molte alternative disponibili sul Play Store.
La scelta non ha effetto retroattivo. Chi ha già installato l’app su un dispositivo compatibile potrà continuare a utilizzarla. Allo stesso modo, chi resta su Wear OS 5 o versioni precedenti non subirà alcuna modifica: l’app resterà pienamente operativa e disponibile al download.
Pixel Watch fa eccezione
I Pixel Watch rappresentano un caso a parte. Con l’aggiornamento a Wear OS 6, la vecchia app Meteo verrà sostituita automaticamente da una nuova applicazione chiamata Pixel Meteo, sviluppata direttamente da Google. In questo modo i possessori degli smartwatch di Mountain View continueranno ad avere un’app di sistema dedicata e aggiornata.
La nuova versione dovrebbe garantire un’esperienza più integrata e ottimizzata, mantenendo la continuità con le funzioni già note, ma con un’interfaccia ridisegnata per adattarsi meglio al sistema operativo.
Alternative disponibili con Gemini e Assistant
Anche senza l’app Meteo di Google, gli utenti non resteranno senza informazioni sul tempo. Su Wear OS 3 e versioni successive è infatti possibile chiedere aggiornamenti meteo a Gemini o all’Assistente Google tramite comandi vocali. In questo modo le previsioni restano accessibili direttamente dal polso, anche se non integrate in un’app dedicata di sistema.
Tuttavia, la rimozione significa che la vecchia app, con le sue Tile e le complicazioni per il quadrante, non riceverà più aggiornamenti né un restyling in stile Material 3 Expressive. Chi desidera un’integrazione grafica moderna dovrà orientarsi verso soluzioni di terze parti.
Una transizione frammentata
La situazione si presenta frammentata:
- Wear OS 6: nessuna nuova installazione dell’app Meteo, tranne Pixel Meteo sui Pixel Watch.
- Wear OS 5 e precedenti: l’app resta scaricabile e funzionante.
- Utenti con app già installata: possono continuare a usarla anche su Wear OS 6.
Questa transizione riflette la strategia di Google di affidarsi sempre più a Gemini e ad applicazioni specifiche dei produttori, riducendo il numero di app di sistema preinstallate.